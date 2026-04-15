Crisis de Nueva EPS se agrava en Antioquia: 8 de cada 10 pacientes no son atendidos

La crisis por la que atraviesa la Nueva EPS en Antioquia se está profundizando. La Secretaría de Salud de Antioquia alertó que en menos de un año los indicadores de cumplimiento de esa promotora, que miden las garantías y el acceso efectivo de sus afiliados a los servicios de salud, se desplomaron.
Mientras en 2024, año de la intervención, el cumplimiento estaba en 60%, dicho indicador cayó al 20% el año pasado. Esto quiere decir que, de cada 10 pacientes en el departamento, mientras hace dos años seis lograban acceder a los servicios de salud, el año pasado solamente dos gozaban de ese acceso.
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Diego Alejandro Villa Valderrama, secretario encargado de Salud de Antioquia, recordó que la situación es grave si se recuerda que la Nueva EPS es la tercera con más afiliados en Antioquia, con más de 993.000 personas bajo su cuidado.
“Podemos hablar, por ejemplo, que en el año 2024 tenía la Nueva EPS un cumplimiento del 60% en un indicador fundamental como es el acceso. Hoy solo 20 de cada 100 pacientes de la Nueva EPS están teniendo el acceso a los servicios de salud”, enfatizó el funcionario.