Ventilador le cayó encima a tres niños en un preescolar del Magdalena Medio antioqueño

Mientras se encontraban en sus actividades pedagógicas en una institución educativa de Yondó, Magdalena Medio antioqueño, el ventilador de una de las aulas de clase se desprendió y le cayó encima a tres de los estudiantes, dejándolos lesionados. Los hechos se registraron dentro de la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, sede La Patria, ubicada en el casco urbano de este municipio, provocándole lesiones a los menores en la cabeza y algunas extremidades, lo que generó pánico entre los docentes y padres de familia.

Los menores fueron trasladados por el personal docente, con apoyo de profesionales del sector salud, al Hospital Héctor Abad Gómez, de esta localidad, para que les hicieran la intervención médica correspondiente. Entérese: “En Envigado no se relega, no se aparta y no se discrimina a ningún niño por su condición”: alcalde de Envigado Al hacerles la evaluación a los menores, se dieron cuenta de que solo eran necesarias unas curaciones y posteriormente les dieron de alta, aunque con cita para revisión en próximos días. Sobre las causas de esta emergencia, el alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, explicó que “uno de los ventiladores que fue objeto de un mantenimiento rutinario adelantado por la institución educativa, al parecer se le soltó un tornillo que lo aseguraba y, ante el constante uso, cedió y causó el lamentable accidente”. Le puede interesar: Estudiantes paisas competirán en Francia con innovadora embarcación Tras lo ocurrido, los padres de familia no ocultaron sus inconformidades, puesto que no sería el primer accidente que se registraría dentro de esta institución educativa.