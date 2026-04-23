Ventilador le cayó encima a tres niños en un preescolar del Magdalena Medio antioqueño

Mientras se encontraban en sus actividades pedagógicas en una institución educativa de Yondó, Magdalena Medio antioqueño, el ventilador de una de las aulas de clase se desprendió y le cayó encima a tres de los estudiantes, dejándolos lesionados.
Los hechos se registraron dentro de la Institución Educativa Luis Eduardo Díaz, sede La Patria, ubicada en el casco urbano de este municipio, provocándole lesiones a los menores en la cabeza y algunas extremidades, lo que generó pánico entre los docentes y padres de familia.