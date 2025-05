Ante los rayos en zonas rurales o abiertas, los expertos recomiendan primero evitar que las tormentas lo cojan a uno sin resguardo. Si ya el aguacero se le vino encima, lo mejor –de ser posible– es refugiarse en una casa o estructura, ojalá de ladrillo, ya que las cabañas o refugios improvisados como cambuches no brindan protección efectiva contra las descargas. Resguardarse dentro de un vehículo cerrado también es una buena opción.

“Si no es posible, hay que evitar refugiarse debajo de árboles porque son susceptibles a los rayos. Uno también puede agacharse con los pies juntos y esperar a que pase la tormenta, aunque esto no es garantía de que no pueda haber un accidente”, detalló un experto en el tema.



Por su parte, cabe señalar que los objetos sobresalientes de las estructuras como puntas o alambres tienden a “llamar” los rayos. Así mismo, electrodomésticos como el teléfono fijo, las consolas de videojuegos conectados durante una tormenta pueden sufrir averías o conducir la corriente causando tragedias.