Procuraduría investiga al concejal ‘Gury’ por pedir bombardear zonas donde ganó Iván Cepeda

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘Gury’, por las declaraciones que hizo durante la sesión plenaria del Concejo del pasado 23 de junio.

Propuso dirigir “ataques, bombardeos y demás” contra las zonas del país donde el excandidato presidencial Iván Cepeda obtuvo alta votación.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia deberá establecer si esas manifestaciones fueron realizadas en ejercicio de sus funciones como concejal y si podrían constituir una falta disciplinaria por vulnerar los deberes propios de un servidor público.

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La entidad aclaró que la investigación se limita a los hechos ocurridos durante esa sesión y que otras situaciones mencionadas en las quejas ciudadanas serán analizadas en procesos independientes.

La apertura de la investigación no implica una declaración de responsabilidad: en esta etapa, la Procuraduría recopilará pruebas para determinar si existe mérito para formular cargos.