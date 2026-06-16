Naufragio en Urabá: diez personas estuvieron en riesgo de ahogarse este lunes

Diez personas fueron rescatadas durante el puente festivo en el Urabá antioqueño, cuando la embarcación en que se movilizaban naufragó en aguas del Mar Caribe.

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De acuerdo con la información que la Armada Nacional les suministró a los medios de comunicación, el hecho ocurrió en el paraje conocido como Bocas de Atrato, ubicado a solo unos diez minutos de Turbo.

Ese sitio suele ser una parada en el trayecto de las lanchas que transitan hacia poblaciones costeras y otras que hacen recorridos por sitios ribereños del río Atrato, pues allí hace control la Armada Nacional.

La nave comprometida fue identificada con el nombre de Berta, al parecer, tuvo una entrada de agua en su interior que no pudo ser controlada, de manera que comenzó a hundirse, cayendo además sus pasajeros al agua y quedando a la deriva.

Por fortuna, la situación de emergencia fue advertida por uno de los uniformados del Buque de Desembarco Anfibio ARC Golfo de Urabá y a partir de eso se activó una operación de búsqueda.

La acción de los militares permitió el rescate de siete hombres y tres mujeres; dentro de ellos había además un menor de edad; todos salieron completamente ilesos, de manera que solo necesitaron recibir hidratación y primeros auxilios básicos, de acuerdo a lo informado por la Armada.

No obstante, los uniformados también advirtieron que la embarcación comprometida en el incidente no contaba con los permisos ni la matrícula que son obligatorios para poder navegar.

En estas aguas son frecuentes los sustos por cuenta del oleaje marino. En abril pasado, por ejemplo, otras cuatro personas sobrevivieron en otro naufragio en el sector de Playa Dulce.

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En esa ocasión, cuatro adultos se desplazaban en una embarcación llevando materiales de construcción y un motocarro. Por el incidente, algunos terminaron con lesiones como quemaduras por el combustible derramado en el agua luego del hundimiento de la embarcación. En su momento no fueron reveladas las causas del incidente.

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Ya a principios de diciembre habían fallecido dos personas en otro naufragio de una embarcación en el golfo de Urabá, la cual había salido desde el puerto de Acandí hacia Turbo. Una de las víctimas fue una líder social del municipio chocoano y la otra, una niña de solo 4 años.