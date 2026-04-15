Una mujer quemó su moto luego de que le impusieron un comparendo en el Nordeste antioqueño

La imposición de un comparendo generó una reacción inesperada en una mujer, quien procedió a prenderle fuego a la máquina.

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El hecho ocurrió este martes en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño, y fue registrado inicialmente por el medio local NotiNordeste Informa.

Según el medio de comunicación, y de acuerdo a lo que se puede observar en el video que grabaron testigos del percance, cuando los guardias le hicieron el “parte” por la infracción, la mujer se violentó al punto de que llegó a agredir incluso al funcionario que efectuó el procedimiento.

Luego se dirigió hasta el automotor tipo motocicleta que había estado conduciendo y ocasionó el fuego que le ocasionó daños de consideración.

De inmediato fue aprehendida por la Policía local para que responda por posibles conductas de tipo penal.

Según confirmó el secretario de Gobierno local, Diego Fernando Montoya, la infracción había sido por estar mal estacionada en una zona céntrica y por no portar los documentos del automotor.

El funcionario informó además que la implicada en el incidente permanece en la estación de policía y deberá afrontar cargos por agresión a servidor público.

Lo más alarmante es que este tipo de reacciones se han vuelto relativamente frecuentes en nuestro medio.

Por ejemplo, EL COLOMBANO registró en febrero de 2018 un episodio en el que un conductor de moto fue detenido en un retén del Tránsito y la Policía por tener las luces fundidas y le fue impuesto un comparendo.

La actitud inmediata del aludido infractor para oponerse al trámite de inmovilización del vehículo fue saltar sobre ella para tratar de dañarla.

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Posteriormente, arribó un hijo del sujeto, supuestamente para calmar los ánimos, pero resulta que en un descuido se montó en la moto y trató de escapar, con tan mala suerte que ambos resultaron detenidos.