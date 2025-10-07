Estrangularon a una mujer en un cambuche a un lado del río Medellín, en Bello

Un hombre en situación de calle llegó de trabajar a su cambuche, en un costado del río Medellín, a la altura de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, de Bello. A pocos metros de la entrada se encontró el cuerpo de una mujer, a la cual estrangularon y golpearon hasta ocasionarle la muerte. El hallazgo se registró en la diagonal 45 (avenida Regional) con la avenida 39, en el barrio Niquía, de Bello, cuando este hombre alertó de lo que había ocurrido con esta mujer, por lo que las autoridades llegaron al sitio y se encontraron con que no había nada qué hacer por ella.

Los agentes del CTI de la Fiscalía acudieron al sitio y realizaron la inspección al cuerpo sin vida de esta mujer, a la cual no le encontraron documentos que pudieran establecer de quién se trataba. Los investigadores encontraron con que la fallecida tendría varios golpes en el rostro y la espalda, además del surco de presión en el cuello que le habría causado la muerte. Entérese: Piden que presuntos asesinos de Sara Millerey sean acusados de feminicidio En un comienzo no se sabía de quien se trataba y su cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín. Horas más tarde, mediante labores forenses se pudo establecer que la fallecida era Angie Fernanda Sepúlveda Flórez, de 26 años. Los habitantes de calle de este sector señalaron que desconocían a la mujer a la que abandonaron ahí y las autoridades tratan de establecer si se trataba de una persona de esta población o si simplemente llegó al sector para ser asesinada.

Con la muerte de esta mujer, de acuerdo con la Policía Nacional, van 78 mujeres asesinadas en Antioquia, una más que el año pasado, de las cuales 76 eran mayores de edad y dos tenían menos de 18 años. Para el caso de Bello, este año se han contabilizado 30 asesinatos, tres casos más que los contabilizados el año pasado. Esta sería la cuarta mujer muerta violentamente en este municipio del norte metropolitano.



