A presunto ladrón lo mataron con su propia arma en intento de hurto a local de tatuajes de Bello

Los hechos se registraron sobre las 10:00 de la noche del pasado miércoles en los alrededores del centro comercial Puerta del Norte, cuando los delincuentes ingresaron al establecimiento comercial con un arma de fuego, intimidando a los clientes que se encontraban en ese momento.

Dos hombres llegaron a un local de tatuajes del barrio Niquía, en Bello, con la aparente intención de robar a sus ocupantes, pero una de las víctimas que estaba en el establecimiento reaccionó quitándoles el arma con la que pretendían cometer el ilícito. Sin embargo, los presuntos criminales volvieron para recuperar el arma y terminaron baleados, uno de ellos murió y el otro quedó herido.

Según el reporte policial, “le apuntaron con el arma de fuego en la cabeza a la víctima y esta reaccionó iniciando un forcejeo, donde esta logró desarmar a los agresores del arma de fuego, los cuales huyen del sitio”.

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Tras esta huida y que la víctima del hurto se había quedado con el arma, pensaron que todo había terminado, pero nada más alejado de la realidad. Los delincuentes, con la idea de recuperar el arma, regresaron al establecimiento comercial y comenzaron a intimidad, de nuevo, a quien se las había quitado.

Ante esto, esta persona salió detrás de ellos y les comenzó a disparar con su propia arma. Los presuntos delincuentes intentaron abordar una motocicleta para huir, pero los impactos los hicieron caer del vehículo.

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Uno de ellos terminó por caer muerto a unos metros del vehículo, mientras que otro, identificado como Jefferson Steve García, de 35 años, quedó al lado del vehículo, lesionado y capturado por la Policía. El fallecido en estos hechos no fue identificado, puesto que no tenía documentos.