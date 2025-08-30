Dueños del reconocido restaurante El Rancherito fallecieron en un accidente de tránsito

Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y su esposa Ruth Elena Alzate, fundadores del famoso restaurante antioqueño El Rancherito, fallecieron en las últimas horas en un accidente de tránsito en la vía que comunica a la ciudad de Bucaramanga con Puerto Berrío.

Jaramillo Restrepo era además un apasionado por el mundo equino, asociado de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Silla, Asdesilla.

Asdesilla confirmó el deceso de la pareja a través de sus redes sociales, enviando un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijas, nietos, demás familiares y amigos, así como a toda la comunidad de asociados que hoy sienten su partida. Nos unimos en oración y solidaridad en este momento de dolor”, indicó Asdesilla en un comunicado.

“Elevamos un mensaje de fortaleza para su familia, confiando en que la memoria de su vida permanecerá viva en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de conocerlos”, agregó el mensaje de la Asociación.