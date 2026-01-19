Impresionante accidente en la variante Las Palmas: dos motos chocaron de frente y una mujer falleció

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió este fin de semana en la variante Las Palmas, dejando un saldo de una persona fallecida y otra herida de acuerdo con los primeros reportes. El siniestro ocurrió hacia el mediodía del pasado domingo 18 de enero, cuando dos motociclistas colisionaron en hechos que son materia de investigación. Lea también: Choque entre un camión y taxi deja seis heridos en vía del Oriente antioqueño: ¿qué originó el accidente? La Concesión Túnel Aburrá Oriente, privado a cargo de ese corredor, precisó que el choque ocurrió en el municipio de Envigado, en el kilómetro 3 + 800 de esa importante vía, cerca del vivero Jardín del Alto.

A través de las redes sociales, se difundieron varios videos ciudadanos en los que quedó captado el momento del accidente. Según quedó plasmado en ese material, se presume que los dos motociclistas involucrados habrían colisionado frontalmente a alta velocidad, tras no lograr evadirse en una curva de esa vía. Siga leyendo: En San Rafael, Antioquia, lloran la muerte de su principal líder cultural en un accidente de moto A raíz de la energía del impacto, ambos conductores salieron violentamente expulsados de sus vehículos. Una de las motocicletas se incendió. En las imágenes ciudadanas logró apreciarse que por lo menos dos personas quedaron tendidas en el pavimento. Según la concesión, una de ellas falleció.

Mientras se inspeccionaba el lugar del accidente, hacia la 1:00 de la tarde, las autoridades de movilidad tuvieron que cerrar el paso por la variante Las Palmas y recomendaron a los conductores desviarse por el Túnel de Oriente. Hacia la 1:47 de la tarde de ese mismo día, el paso se restableció por ese corredor.