x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Impresionante accidente en la variante Las Palmas: dos motos chocaron de frente y una mujer falleció

A raíz de la fuerza del impacto, ocurrido en el municipio de Envigado, uno de los vehículos se incendió. Las autoridades investigan el siniestro.

  • El sitio del accidente, localizado a la altura del vivero Jardín del Alto, quedó captado en videos ciudadanos. FOTOS: Cortesía Denuncias Antioquia
    El sitio del accidente, localizado a la altura del vivero Jardín del Alto, quedó captado en videos ciudadanos. FOTOS: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió este fin de semana en la variante Las Palmas, dejando un saldo de una persona fallecida y otra herida de acuerdo con los primeros reportes.

El siniestro ocurrió hacia el mediodía del pasado domingo 18 de enero, cuando dos motociclistas colisionaron en hechos que son materia de investigación.

Lea también: Choque entre un camión y taxi deja seis heridos en vía del Oriente antioqueño: ¿qué originó el accidente?

La Concesión Túnel Aburrá Oriente, privado a cargo de ese corredor, precisó que el choque ocurrió en el municipio de Envigado, en el kilómetro 3 + 800 de esa importante vía, cerca del vivero Jardín del Alto.

A través de las redes sociales, se difundieron varios videos ciudadanos en los que quedó captado el momento del accidente.

Según quedó plasmado en ese material, se presume que los dos motociclistas involucrados habrían colisionado frontalmente a alta velocidad, tras no lograr evadirse en una curva de esa vía.

Siga leyendo: En San Rafael, Antioquia, lloran la muerte de su principal líder cultural en un accidente de moto

A raíz de la energía del impacto, ambos conductores salieron violentamente expulsados de sus vehículos. Una de las motocicletas se incendió.

En las imágenes ciudadanas logró apreciarse que por lo menos dos personas quedaron tendidas en el pavimento. Según la concesión, una de ellas falleció.

Mientras se inspeccionaba el lugar del accidente, hacia la 1:00 de la tarde, las autoridades de movilidad tuvieron que cerrar el paso por la variante Las Palmas y recomendaron a los conductores desviarse por el Túnel de Oriente.

Hacia la 1:47 de la tarde de ese mismo día, el paso se restableció por ese corredor.

A causa de lo ocurrido, las autoridades reiteraron su llamado para conducir con precaución y respetar los límites de velocidad buscando salvaguardar la seguridad vial.

Temas recomendados

Movilidad
Accidentes
Muerte
motos
tragedia
Avenida Las Palmas
Antioquia
Envigado
Las Palmas
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida