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Mosly, el perro antiexplosivos que sobrevivió a delicadas misiones y murió por un rayo

El animal, que hacía parte de la Unidad EXDE, del Ejército Nacional, falleció durante una tormenta eléctrica en el norte de Antioquia. Su guía humano sobrevivió.

  • Mosly ayudaba a detectar minas instaladas por los grupos armados ilegales, como lo es el Frente 36 de las Disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Foto: Cortesía
    Mosly ayudaba a detectar minas instaladas por los grupos armados ilegales, como lo es el Frente 36 de las Disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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La tropa está de luto. Uno de sus más valientes integrantes, el perro Mosly, perteneciente al Equipo de Explosivos y Desminados (EXDE), del Ejército, que arriesgo su vida en muchas operaciones, murió y esta vez no en el cumplimiento de una misión, sino por un rayo durante una tormenta eléctrica.

Siga leyendo: Antioquia es un “imán” de rayos: en 15 años ya dejaron 121 muertos

Los hechos sucedieron en la vereda Vélez, del municipio de Briceño, norte de Antioquia, cuando el perro y su guía estaban en el denominado cambuche. El humano quedó ileso de milagro.

Lea más: Los perros antiexplosivos son héroes anónimos que salvan vidas

Los EXDE son unidades especiales entrenadas táctica y técnicamente para la búsqueda, localización, neutralización y destrucción de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y municiones sin explosionar. Están capacitados para desactivar y detonar de forma controlada los artefactos y trabajan en conjunto con perros entrenados específicamente para la detección de sustancias explosivas

De acuerdo con el reporte oficial, Mosly hacía parte de un grupo que permanentemente trabaja con sus compañeros soldados para despejar territorios de minas instaladas por los grupos armados ilegales que delinquen en esa zona, como lo es el frente 36 de las Disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que se enfrentan por el control del territorio.

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