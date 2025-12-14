MinEducación le da ultimátum de dos días a la U. de A.: ¿anuncio de ‘golpe de Estado’?

Un fuerte mensaje del Gobierno Nacional puso a correr este fin de semana a buena parte del equipo directivo de la Universidad de Antioquia, pues le da un plazo perentorio de dos días para que responda cuáles son las medidas de choque concretas para racionalizar su gasto de recursos, y el plan para resolver la crisis financiera que tiene ahorcada a la principal alma máter del departamento, que es además una de las más importantes del país.
