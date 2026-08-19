Desmantelan tres minas ilegales que producían oro por $750 millones al mes en Buriticá

Tres minas ilegales de producción de oro fueron desmanteladas por las autoridades en la zona rural de Buriticá, en el occidente antioqueño.

Un informe de la Cuarta Brigada señala que la acción tuvo lugar en la vereda Los Araos y fue realizada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 32, adscritos a esa guarnición militar con sede principal en Medellín.

Tras el ingreso de los efectivos militares a los socavones, fueron inhabilitados equipos y maquinaria empleados en esta actividad ilícita, cuyo valor sobrepasaría los 18 millones de pesos.

Y no obstante ese valor que parecería bajo, las ganancias que estiman las autoridades derivadas de la actividad que allí se ejecutaba alcanzaban los 750 millones de pesos mensuales, que es el valor de los 1.800 gramos del metal precioso.

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Buriticá es hoy día uno de los lugares más visibles en Colombia en cuanto a extracción de oro, pero también refleja la pugna entre la minería legal y la que desarrollan mineros informales.

La primera de esas modalidades está representada en la labor de la multinacional Zijin-Continental Gold, en la que es considerada como la explotación aurífera más importante en el territorio nacional.

No obstante, a lo largo de los últimos años se han presentado enfrentamientos con grupos de personas que interfieren invadiendo la montaña hasta llegar a ramales de la beta.

Ese conflicto se ha visto atizado por la presencia de grupos armados en la zona, concretamente el Clan del Golfo.

El último incidente con trascendencia pública ocurrió a finales de mayo de este año, cuando se presentó un ataque con explosivos dentro de la mina subterránea. Este episodio dejó un trabajador muerto y otro herido.

El atentado se produjo en momentos en que varios trabajadores de la Zijin realizaban labores de retrollenado en una de las zonas de explotación subterránea.

La explosión dejó muerto a Eder Sneyder Alemán Parra, de 29 años, mientras que otro trabajador, de 42 años, resultó gravemente herido y tuvo que ser remitido a Medellín para recibir atención especializada.

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