Los 10 peores casos de corrupción del gobierno Petro que “pusieron en riesgo la gestión pública”, según “El libro de la verdad” de De la Espriella

Durante el gobierno de Gustavo Petro se habló de diferentes escándalos que “pusieron en riesgo la gestión pública”, según “El libro de la verdad” o “libro blanco” presentado por la nueva administración de Abelardo de la Espriella. Entre esos casos, se destaca la denuncia del presidente que habla de una “nómina paralela” compuesta por 900.000 contratos de prestación de servicios durante el gobierno Petro.
El primer mandatario calificó esos contratos como “corbatas” y habló de un “uso desmedido” de esa figura de vinculación, que supondría un pasivo contingente (obligación, gasto o deuda potencial) por $5 billones de pesos.
En el documento, entregado a las cabezas de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, se reúnen denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno anterior, y fue elaborado a partir de hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo gobierno.