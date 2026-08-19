¡Pilas! La convocatoria para la Matrícula Cero en Medellín finaliza el viernes: sepa cómo inscribirse

Quienes quieran estudiar este semestre cualquier carrera en ocho instituciones de educación superior de Medellín y necesiten una beca, hasta este viernes están abiertas las convocatorias para recibir este beneficio mediante el programa Matrícula Cero, el cual otorga la Alcaldía de Medellín a través de Sapiencia. En total son 15.283 cupos disponibles para que los jóvenes y adultos que deseen acceder a la educación superior puedan cursar la carrera de sus sueños, tal como lo hizo Gustavo Ruiz García, un joven del corregimiento San Sebastián de Palmitas, quien mediante este programa pudo estudiar gastronomía en el Colegio Mayor de Antioquia: ya está en el quinto semestre de esta carrera.

Mediante este programa, los postulados, de acuerdo con ciertos requisitos, podrán acceder a beneficios del pago de hasta el 100% del costo de su matrícula en el ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, la IU Digital de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. Entérese: Pilas: esta es la fecha límite y los requisitos para inscribirse a la Matrícula Cero en universidades de Medellín

¿Qué requisitos deben cumplir?

De acuerdo con Sapiencia, para formar parte de este programa como estudiante nuevo debe haber nacido en Medellín o haber residido en la ciudad durante el último año, previo al inicio de la convocatoria para el segundo semestre de este año. Así mismo debe matricular, al menos, ocho créditos académicos en la carrera a la que se haya presentado. Quienes deseen renovar la beca, como el caso de Gustavo, deben haber aprobado ocho créditos durante el semestre anterior, matricular como mínimo la misma cantidad de créditos y tener un promedio acumulado superior a 3,0. Le puede interesar: Tome nota: Estas son las 63 universidades del país que tienen matrícula cero en 2025 Para poder diligenciar el formato, así como conocer los términos y los requisitos completos para poder recibir este beneficio, debe ingresar a www.sapiencia.gov.co. En el caso de Gustavo, este beneficio le pudo permitir potenciar sus habilitades y estudiar lo que más le apasionaba, superando, principalmente, las limitaciones económicas, que tenía, además de las largas distancias que debe recorrer para ir a sus clases.

“Lograr el beneficio de Matrícula Cero fue una de las mayores emociones de mi vida porque significó la oportunidad real de estudiar lo que siempre quise”, manifestó este joven, quien debe salir a las 3:30 de la mañana para poder acudir a sus clases de 6:00 de la mañana. Ante su historia de vida, este joven invita a los medellinenses a que no desistan de cumplir sus sueños profesionales por la falta de recursos, asegurando que mediante la Matrícula Cero pueden lograrlos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes