Afectaciones del sismo: 10.465 reclamaciones por $281.000 millones

El sector asegurador colombiano continúa atendiendo a las personas, familias, empresas y copropiedades afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, que impactó diferentes zonas del país.

Desde el momento en que ocurrió el movimiento telúrico, Fasecolda activó su protocolo gremial para la atención de eventos catastróficos, con el objetivo de facilitar una respuesta coordinada y oportuna frente a la emergencia. De manera paralela, las compañías de seguros pusieron en marcha sus propios protocolos y mantienen habilitados sus canales de atención para recibir avisos de siniestro, orientar a los asegurados sobre las coberturas contratadas y acompañarlos durante el proceso de reclamación. Hasta el viernes 14 de agosto, el primer reporte consolidado de las aseguradoras mostró que las compañías habían reportado 10.465 reclamaciones en todo el país, por un valor estimado de $281.000 millones. La mayoría de las reclamaciones corresponde a seguros de daños sobre bienes inmuebles, con 9.310 casos. Las restantes están relacionadas con otras coberturas que también pueden activarse como consecuencia de un terremoto, entre ellas seguros de automóviles, riesgos laborales, salud y vida.

¿Cuántos inmuebles están asegurados contra terremoto en Colombia?

Con corte a marzo de 2026, y de acuerdo con la información reportada por las compañías que comercializan pólizas contra terremoto, en Colombia existen 2.681.964 inmuebles asegurados frente a este riesgo.

En este grupo se incluyen seguros de hogar, hipotecarios, de copropiedades y aquellos asociados con bienes públicos y privados del segmento empresarial. El valor asegurado de estos inmuebles se aproxima a $2.582 billones. De ese total, alrededor de 1,65 millones corresponden a viviendas aseguradas, con un valor asegurado cercano a $361 billones. Solo 9,3% de las viviendas tendría un seguro de hogar. Los datos de las aseguradoras, combinados con las proyecciones de viviendas ocupadas del Dane, muestran uno de los principales retos para el sector: ampliar la protección del patrimonio de los hogares colombianos. Con base en esta información, se estima que solo alrededor del 9,3% de las viviendas del país cuenta con algún tipo de seguro de hogar. Para Fasecolda, esta situación evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la cultura de protección frente a eventos catastróficos, como terremotos, y ante otras eventualidades que pueden afectar el patrimonio de las familias.

¿Cuál es el aseguramiento en los departamentos más afectados por el terremoto?

En los cinco departamentos que observaron mayor afectación —Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío— se encuentran 485.415 inmuebles asegurados contra terremoto.

El grupo comprende viviendas, copropiedades, empresas, inmuebles públicos y otros bienes, con un valor asegurado superior a $426 billones. La cobertura existente en estas regiones permitirá que los asegurados que sufrieron daños puedan iniciar los procesos correspondientes ante sus compañías, de acuerdo con las condiciones y coberturas de cada póliza. Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, señaló que las compañías de seguros mantienen desplegadas sus capacidades para atender a las personas afectadas. “Fasecolda reitera que las compañías de seguros continúan desplegando sus capacidades técnicas, operativas y de atención para acompañar a los asegurados afectados”. Morales indicó que quienes hayan sufrido daños pueden comunicarse directamente con su aseguradora o con su intermediario de seguros para conocer las coberturas contratadas, realizar el aviso del siniestro y recibir orientación sobre los pasos necesarios para presentar la reclamación.

¿Dónde reportar los daños del sismo?

Fasecolda dispone en www.fasecolda.com de un listado con los canales oficiales de atención de las compañías de seguros. El objetivo es facilitar el contacto de los ciudadanos con su aseguradora para reportar las afectaciones y conocer el procedimiento correspondiente.

Además de las líneas telefónicas, páginas web y otros canales habilitados por las compañías, el sector asegurador dispuso puntos presenciales de orientación en algunas de las ciudades afectadas. En Cali, las compañías de seguros cuentan con un punto de atención en la Cámara de Comercio de Cali, sede principal, donde los ciudadanos pueden resolver inquietudes y recibir orientación sobre sus seguros y procesos de reclamación. Este punto funciona en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Ante el incremento de solicitudes de atención generado por la emergencia, Fasecolda recomienda utilizar únicamente los canales oficiales de la aseguradora, de Fasecolda y de las autoridades. Los afectados deben evitar entregar dinero o información sensible a personas que no hayan sido verificadas y confirmar directamente con la compañía cualquier instrucción relacionada con el seguro o el proceso de reclamación. Además, quienes tengan dudas sobre la existencia de determinadas coberturas pueden consultar el Registro Único de Seguros (RUS) en www.rus.com.