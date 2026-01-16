2.300 animales fueron arrancados de los bosques, atropellados, atacados o traficados en Antioquia en un año

Un día satisfactorio en un centro de atención de fauna es cuando ningún animal cruza la puerta necesitando ayuda. Pero eso nunca ocurre.
Los centros de atención y hogares de paso de fauna no son lugares agradables, son trincheras donde biólogos, veterinarios y zootecnistas intentan mitigar los daños que no debieron suceder: animales con su existencia trastornada por el tráfico ilegal, animales cuya vida pende de un hilo después de ser víctimas por acción u omisión de las personas; atropellados, atacados, amenazados o expulsados de su hábitat.
Lo que pasa en esos sitios ofrece uno de los principales termómetros para determinar el estado de la biodiversidad en el departamento. Y el balance que arroja la operación del Hogar de Paso de Corantioquia en 2025 entrega un panorama desalentador.
El año pasado, el Hogar de Paso de dicha autoridad ambiental, cuya jurisdicción se extiende a 80 municipios, recibió 2.328 animales de especies de fauna silvestre. De estos casos, 1.702 animales ingresaron tras ser rescatados en situaciones de riesgo o vulnerabilidad; otros 457 ingresaron después de meses o años de estar sometidos a condiciones indignas convertidos en mascotas; otros 165 individuos fueron incautados después de ser recuperados en medio de operativos contra el tráfico ilegal; y los casos restantes fueron por una aprehensión y tres animalitos que nacieron allí mismo.
Es una tragedia que toma mayor relieve frente a la cifra de animales que, en ese mismo periodo, lograron volver a su hábitat después de complejos procesos de rehabilitación: 1.717 individuos pudieron retornar a la vida silvestre tras padecer el comercio ilegal, el cautiverio, ataques o atropellamientos.
El Nordeste y Magdalena Medio son las regiones donde más se liberó fauna rehabilitada, con 567 individuos; les siguieron el Bajo Cauca, con 530 liberaciones y el Occidente cercano con 263.
Pero para el resto de esos animales ingresados no habrá libertad o la habrá de manera restringida. Al arrastrar secuelas que les impide valerse por sí en entornos silvestres, terminarán sus vidas en espacios semicerrados, en predios reubicadores o en colecciones zoológicas nacionales. En promedio, según cifras entregadas por las autoridades ambientales, solo el 12% de la fauna que llega a los centros de atención vuelve a su hábitat, el 53% tiene que ser reubicado y la restante queda sometida al encierro permanente.
Es la derrota final de una larga tragedia que comienza con la decisión de extraer de su hábitat a un animal para comercializarlo, para obligarlo a vivir miserablemente en una casa. O que se desata cuando un conductor prefiere pasarle el carro por encima a un animal desorientado que intenta cruzar una vía en lugar de frenar o disminuir la velocidad; o cuando la tenencia irresponsable de perros y gatos termina en ataques brutales a animales silvestres.