2.300 animales fueron arrancados de los bosques, atropellados, atacados o traficados en Antioquia en un año

Un día satisfactorio en un centro de atención de fauna es cuando ningún animal cruza la puerta necesitando ayuda. Pero eso nunca ocurre. Los centros de atención y hogares de paso de fauna no son lugares agradables, son trincheras donde biólogos, veterinarios y zootecnistas intentan mitigar los daños que no debieron suceder: animales con su existencia trastornada por el tráfico ilegal, animales cuya vida pende de un hilo después de ser víctimas por acción u omisión de las personas; atropellados, atacados, amenazados o expulsados de su hábitat. Lo que pasa en esos sitios ofrece uno de los principales termómetros para determinar el estado de la biodiversidad en el departamento. Y el balance que arroja la operación del Hogar de Paso de Corantioquia en 2025 entrega un panorama desalentador. El año pasado, el Hogar de Paso de dicha autoridad ambiental, cuya jurisdicción se extiende a 80 municipios, recibió 2.328 animales de especies de fauna silvestre. De estos casos, 1.702 animales ingresaron tras ser rescatados en situaciones de riesgo o vulnerabilidad; otros 457 ingresaron después de meses o años de estar sometidos a condiciones indignas convertidos en mascotas; otros 165 individuos fueron incautados después de ser recuperados en medio de operativos contra el tráfico ilegal; y los casos restantes fueron por una aprehensión y tres animalitos que nacieron allí mismo. Es una tragedia que toma mayor relieve frente a la cifra de animales que, en ese mismo periodo, lograron volver a su hábitat después de complejos procesos de rehabilitación: 1.717 individuos pudieron retornar a la vida silvestre tras padecer el comercio ilegal, el cautiverio, ataques o atropellamientos. El Nordeste y Magdalena Medio son las regiones donde más se liberó fauna rehabilitada, con 567 individuos; les siguieron el Bajo Cauca, con 530 liberaciones y el Occidente cercano con 263. Pero para el resto de esos animales ingresados no habrá libertad o la habrá de manera restringida. Al arrastrar secuelas que les impide valerse por sí en entornos silvestres, terminarán sus vidas en espacios semicerrados, en predios reubicadores o en colecciones zoológicas nacionales. En promedio, según cifras entregadas por las autoridades ambientales, solo el 12% de la fauna que llega a los centros de atención vuelve a su hábitat, el 53% tiene que ser reubicado y la restante queda sometida al encierro permanente. Lea: Los Katíos, el fascinante parque entre Chocó y Antioquia, se abrirá después de 30 años Es la derrota final de una larga tragedia que comienza con la decisión de extraer de su hábitat a un animal para comercializarlo, para obligarlo a vivir miserablemente en una casa. O que se desata cuando un conductor prefiere pasarle el carro por encima a un animal desorientado que intenta cruzar una vía en lugar de frenar o disminuir la velocidad; o cuando la tenencia irresponsable de perros y gatos termina en ataques brutales a animales silvestres.

A pesar de los esfuerzos, Antioquia sigue siendo uno de los cinco departamentos más golpeados por el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre, junto a Santander, Córdoba, Cundinamarca y Sucre. Según reporte entregado por Policía Ambiental, cada año entre 2.500 y 3.000 animales víctimas de tráfico quedan en manos de las autoridades en el Valle de Aburrá. Pero para la mayoría ya es tarde. El 80% de la fauna extraída de su hábitat con fines de comercialización muere prematuramente ya sea durante el traslado, al llegar a cautiverio o incluso en el proceso mientras son atendidos en procura de su posible rehabilitación. Lamentablemente, Medellín y el Valle de Aburrá siguen siendo un punto álgido en las redes de tráfico ilegal de especies. En los dos corredores que conectan a Medellín con la Costa Atlántica y el Eje Cafetero se incauta el 80% de los animales víctimas de este flagelo que llegan al Valle de Aburrá desde las subregiones para salir del departamento o hasta del país, o que arriban al área metropolitana después de atravesar buena parte de Colombia. Según el Área Metropolitana, la mayoría de la fauna traficada que ingresa al Valle de Aburrá proviene del Bajo Cauca, Suroeste y Urabá. También le puede interesar: Perros y gatos arrasan con la fauna: van 1.200 ataques desde 2022 en el Oriente antioqueño A mediados de 2025, el Área Metropolitana (Amva) y Cornare firmaron un convenio para llegar con estrategias de prevención y monitoreo a los zonas de las cuales se extrae parte de la fauna que llega al Valle de Aburrá, en un intento por combatir los nichos de cacería y los corredores de tráfico ilegal que utilizan al Aburrá como punto receptor, según señaló la directora del Área, Paula Palacio. Aunque el departamento ha fortalecido sus estrategias frente al comercio ilegal de fauna y flora y se han diseñado, entre otras medidas, bloques de búsqueda que han golpeado a las redes de tráfico en toda su cadena, también los traficantes han sofisticado sus operaciones. Según la Policía Ambiental, hace al menos una década era más frecuente que las redes criminales movilizaran animales por decenas de un departamento a otro para que al llegar a destino se distribuyeran a su vez en sitios como plazas de mercado, como si se tratara de mercancía cualquiera. Ahora el negocio es más personalizado. Los traficantes crean páginas y grupos por redes sociales como Telegram, Whatsapp, Instagram y hasta TikTok que desaparecen en cuestión de días una vez se concretan las ventas. Luego envían en encomienda personalizada a los animales que una vez “empaquetados” solo les queda ser hallados en medio de operativos en carretera o entregados voluntariamente a alguna autoridad ambiental por parte de los compradores al ver el daño que les han causado. Y como si el tráfico interno no fuese ya suficientemente devastador, el Amva, Corantioquia y Corpourabá han denunciado la presencia de traficantes internacionales. No hay que pasar por el alto que el tráfico de fauna es el cuarto comercio ilegal más rentable del planeta, después de las armas, drogas y trata de personas. Y bajo ese panorama, Antioquia, que alberga la mitad de las especies reportadas en Colombia y es el único departamento con cinco puntos de endemismo de aves en el país, es un foco de extracción para las redes de tráfico de fauna. En mayo del año pasado, por ejemplo, fueron capturados dos extranjeros que pretendían sacar seis monos titíes sedados desde el aeropuerto José María Córdova, dos de los primates murieron.

Corantioquia recibió más de 160 reportes de atropellamientos en 2025. Las vías de la Costa son autopistas de la muerte para la fauna. FOTO: CORANTIOQUIA

Otra amenaza que atenta severamente contra la fauna en Antioquia son los atropellamientos que siguen en aumento a pesar de las campañas de sensibilización y las exigencias normativas para las concesiones y autoridades responsables de vías. En los 80 municipios bajo jurisdicción de Corantioquia se reportaron 163 atropellamientos en 2025, una cifra que arrastra un subregistro enorme por la cantidad de casos de los que ninguna autoridad ambiental se entera. Lea también: Montaña de Antioquia será nuevo destino de turismo astronómico: construyen monumento a la arquitectura milenaria El corredor más mortal es la vía a la Costa en el tramo que atraviesa a Caucasia. Pero también la nueva vía al mar entre Vegachí y Remedios dejó en apenas dos meses de operación a finales del año pasado una estela de muerte y enormes pérdidas para la biodiversidad. En apenas cuestión de semanas, murieron en ese pedazo de la autopista Magdalena II individuos de especies vulnerables como el yaguarundí, un enigmático felino que todavía desconcierta a la ciencia por su comportamiento escurridizo, que apenas en los últimos años se ha dejado ver en cámaras trampas instaladas en bosques de Antioquia, por lo cual es un triste absurdo perder uno de ellos en medio de accidentes que son completamente evitables.

Los primates son traficados sin piedad en Antioquia y todo el país, su rehabilitación es compleja y muchas veces fallida. En la imagen un aullador rojo oriundo del Magdalena Medio. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Un esfuerzo invisible Intentar revertir parte de esos daños, causados muchas veces por una sola persona, requiere generalmente de equipos conformados por hasta 30 personas y meses de esfuerzos para intentar devolver cada individuo al hábitat del cual no debió ser arrancado. Solo superar el proceso de cuarentena, el filtro necesario para evitar riesgos biológicos que atenten contra el personal y los demás animales, puede tardar hasta dos meses según la especie. Los primates, por ejemplo, que están entre los más traficados en Colombia, deben pasar un aislamiento de 60 días antes de iniciar una rehabilitación que en muchos casos no tiene final feliz. En las semanas y meses posteriores a la rehabilitación, los animales tienen que evidenciar progreso contundente para reconocer depredadores (incluyendo seres humanos), tienen que mostrar ser capaces de hallar refugio, de proveerse su propio alimento, de reconocerse como individuos de una especie y socializar con los suyos, solo así son candidatos para la liberación que también reviste otras complejidades. Para la fauna que no logra su rehabilitación total para volver a su entorno, quedan dos caminos. Uno de esos es el confinamiento indefinido en el hogar de paso o centro de atención a la espera de un cupo en alguna colección biológica, zoológico o parque de conservación. En esos casos, la normativa en Colombia, a través de la resolución 2064, define los parámetros bioéticos para aplicarles la eutanasia a los animales silvestres cuyo diagnóstico definitivo es un daño irreversible que les impide volver a la vida salvaje y cumplir sus funciones ecosistémicas. Autoridades ambientales como Cornare optan por esta vía cuando después de agotar meses y opciones no encuentran reubicación confinada y no son aptos para liberación semicontrolada, y así poder emplear los recursos en individuos rehabilitables. Otras corporaciones autónomas mantienen por años a estos animales esperando, quizás, un milagro.