Milagro de solidaridad: a Luz María le quitaron un tumor de su rostro

Tras más de un año de gestiones y trámites, Luz María Orozco Guerra, de tan solo 4 años de edad, puede sonreír tranquila, pues un tumor benigno que apareció en su rostro a inicios de 2025 fue extirpado con éxito gracias a varias instituciones —entre ellas el Ejército Nacional— que juntas hicieron un milagro de solidaridad.
El caso de esta pequeña llegó a manos de los uniformados por mera coincidencia, o mejor, por una “diosidencia” como le dicen algunos. Pero eso lo leerán más adelante.
Los padres de Luz, Manuel Orozco y Julieta Guerra, ya no sabían qué más hacer para que a su hija la operaran. Empezando porque no son de Medellín, sino de Magangué, Bolívar, de donde tuvieron que salir producto del recrudecimiento del conflicto armado en este departamento, y más en el corregimiento donde residían que lleva por nombre La Aventura.
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Básicamente dejaron todo atrás, y junto con Luz María y su otra hija mayor, Sara Julieth Orozco, partieron rumbo a la capital antioqueña en busca de mejores oportunidades. Llegaron en 2023 a la ciudad, pero en ese entonces no había cuestiones médicas de las cuales preocuparse.