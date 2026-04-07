Tres gringos y dos dominicanos fueron requeridos por Migración Colombia en Rionegro ¿Por qué?

Migración Colombia dio a conocer su balance operativo en Antioquia durante la semana donde se inadmitió a varios extranjeros y se arrestó a varios nacionales.

La entidad detalló que en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro fueron inadmitidos tres ciudadanos estadounidenses, en tres días distintos, por posibles riesgos asociados a turismo con fines de explotación sexual.

Según detalló Migración, dos de los gringos inadmitidos tenían alertas provenientes de la plataforma Angel Watch por antecedentes de delitos contra menores de edad, mientras que el tercero fue inadmitido tras una entrevista migratoria realizada por agentes de la entidad.

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Migración detalló que ya son 41 las inadmisiones realizadas por Migración Colombia en esta terminal en lo corrido del año: 10 se dieron por alertas Angel Watch y 31 derivadas de entrevistas migratorias y revisiones de equipaje.