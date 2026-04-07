Tres gringos y dos dominicanos fueron requeridos por Migración Colombia en Rionegro ¿Por qué?

Migración Colombia dio a conocer su balance operativo en Antioquia durante la semana donde se inadmitió a varios extranjeros y se arrestó a varios nacionales. La entidad detalló que en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro fueron inadmitidos tres ciudadanos estadounidenses, en tres días distintos, por posibles riesgos asociados a turismo con fines de explotación sexual. Según detalló Migración, dos de los gringos inadmitidos tenían alertas provenientes de la plataforma Angel Watch por antecedentes de delitos contra menores de edad, mientras que el tercero fue inadmitido tras una entrevista migratoria realizada por agentes de la entidad. Le puede interesar: Hombre fue condenado a más de 37 años de cárcel por asesinar a un conductor de plataforma en 2023 Migración detalló que ya son 41 las inadmisiones realizadas por Migración Colombia en esta terminal en lo corrido del año: 10 se dieron por alertas Angel Watch y 31 derivadas de entrevistas migratorias y revisiones de equipaje. De otro lado, Migración comentó que también en el aeropuerto de Rionegro se detectaron y pusieron a disposición de las autoridades competentes a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad dominicana, quienes pretendían salir del país con destino a Perú y Argentina portando documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta. Cabe mencionar que en el pasado también se habían detectado por parte de Migración Colombia a otros ciudadanos extranjeros intentando salir del país desde la terminal aérea antioqueña a otros países con documentación falsa. De igual forma, durante los procedimientos de control de inmigración, los agentes identificaron un ciudadano colombiano que registraba una orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego emitida por un juzgado penal de Barranquilla. Tras la verificación, el individuo fue dejado a disposición de la Policía Nacional. Lea también: Alias Cumbamba capturado en Andes, Antioquia: arma lo vincula con asesinato de líder comunitaria Así mismo, en un segundo caso, fue detectado en los filtros migratorios otro ciudadano colombiano con orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir. El individuo fue puesto a disposición de la Policía Aeroportuaria. La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que estos resultados hacen parte de una estrategia integral de control que se mantiene activa, con especial énfasis en la protección de los derechos de niños y la seguridad en el departamento.