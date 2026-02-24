Menor señalado de asesinar a otro joven durante riña en colegio de Bello tendrá medida de internamiento

Una pelea entre estudiantes de un colegio de cobertura de la ladera oriental de Bello, que acabó con uno de ellos asesinado, provocó a que el otro alumno implicado en este altercado quedara con medida de internamiento en centro especializado, luego de la decisión del juez de control de garantías.
El adolescente, de 16 años, fue aprehendido por las autoridades desde el pasado viernes, luego de que en las afueras de la Institución Educativa Colegio Universidad Virtual de Colombia (Cuvic), sede El Pinar, se viera implicado en una riña con Estiven Mosquera Chaverra, de 14 años.