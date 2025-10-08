Buscan con drones a niño de nueve años que cayó de una garrucha a un río en Dabeiba, Antioquia

Dos menores y su madre, todos indígenas, decidieron abordar una garrucha para cruzar el río Sucio, en el Cañón de la Llorona, de Dabeiba. Sin embargo, este medio de transporte artesanal tuvo una falla, haciendo que un niño de nueve años cayera a 40 metros de altura hacia el afluente, el cual se lo arrastró.
Los hechos ocurrieron desde este martes en la vereda Alto Bonito, zona rural de este municipio del Occidente antioqueño, cuando esta familia estaba cruzando el afluente para visitar a unos allegados. En ese momento el menor, identificado como Uriel García Jumi, perdió el equilibrio y cayó al agua. Su hermano, de 13 años, ante el susto, de inmediato alertó sobre lo ocurrido.