Estas serían las ausencias de Nacional para el duelo ante Junior, este domingo en el Metropolitano

Atlético Nacional que empató 1-1 en Ditaires con Junior, ahora viaja a Barranquilla para afrontar la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga.
Además de los jugadores lesionados Juan José Arias, Juan Manuel Zapata, Andrés Sarmiento y Johan Castro, el cuadro verde no podrá contar con el delantero Alfredo Morelos, quien ajustó su quinta tarjeta amarilla en el torneo.
