Jessica Ríos, una de las habitantes del barrio Villa Guadalupe, relató que, desde el 21 de julio de este año, ha registrado grietas en su casa. Entonces, hizo una alerta al Dagrd y, en menos de un mes, las fisuras aumentaron de manera acelerada.

“Tres pisos que son patrimonio familiar están en riesgo de desplomarse. La idea es evitar una tragedia, pero, por el momento, hemos tenido que albergarnos donde conocidos y familiares”, afirmó la afectada.

Según esta, la comunidad no ha recibido información del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), para saber dónde será la reubicación y qué pasará con las personas que no han evacuado porque no tienen para dónde irse.

Aunque 15 familias se han autoalbergado y 10 han recibido paquetes alimentarios, según el Dagrd, el número de evacuaciones podría aumentar.

La situación no es nueva. En 2018, en el mismo sector, un deslizamiento cobró la estabilidad de tres viviendas, las cuales fueron evacuadas de manera definitiva.