Epm respaldó al gerente en quejas por currículo y empresas en Panamá

Luego, manifestó que “en 2008 culminó sus estudios en el Extension Schoo l de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), obteniendo el título de Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum , cuya convalidación fue solicitada al Ministerio de Educación de Colombia el 9 de noviembre de 2020, ello es, dentro del término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación”.

Y prosigue, afirmando que en el mismo claustro francés “obtuvo el grado Magistere Economie et Finance Internationales (2003), cuya convalidación puede efectuarse dentro del término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación vigente (Decreto 1083 de 2015). El último año de este proceso formativo fue cursado en la Universidad de California, dentro del Education Abroad Program ”.

En su comunicado de este domingo, EPM hizo un recuento del curriculum del directivo. “El proceso de formación profesional de Miguel Alejandro Calderón Chatet inició en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia), donde obtuvo el título de pregrado de Maitrise Sciences Economiques (2002), el cual fue convalidado por el Ministerio de Educación de Colombia con el título de Economista mediante la Resolución No. 18819 de 2013”, dice el documento.

Y una duda más quedó en el aire, frente a la respuesta de la Oficina de Relaciones Pública de la U. de California: ¿por qué, si existe ese diploma que publicó el alcalde, la universidad asevera que no tiene registros de Calderón en su base de datos?

Lejos de aclarar confusiones, en la opinión pública surgieron otras inquietudes: ¿por qué Quintero dice que Calderón no incluyó ese curso en su hoja de vida para aspirar a la gerencia, si EPM ya lo había publicitado cinco días antes en un boletín informativo y en su portal de internet?

Tras la publicación de este diario, informando esa situación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, escribió el 10 de abril en su cuenta de Twitter: “Alejandro Calderón presentó en proceso de selección para EPM títulos de Economista y dos Maestrías que están verificadas y son suficientes. A pesar de realizar un año de posgrado en California no lo incluyó precisamente por haber discusión sobre si vale o no por especialización ”.

Para constatarlo, EL COLOMBIANO se comunicó con ese claustro educativo, cuya Oficina de Relaciones Públicas contestó por correo electrónico, el 9 de abril: “En respuesta a su pregunta , no encontramos a ningún individuo con el nombre de Miguel Alejandro Calderón Chatet en nuestros registros”.

La primera gira en torno a supuestas irregularidades en la hoja de vida que presentó Calderón Chatet para acceder al cargo la semana anterior, en particular con los estudios que habría realizados en 2003 en la Universidad de California (EE.UU.) ; y la segunda tiene que ver con señalamientos del representante a la Cámara por Antioquia, Jorge Gómez Gallego, y del diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Peláez, quienes afirmaron que Calderón estaría involucrado con empresarios panameños investigados por corrupción en ese país.

Negocios en Panamá

En la tarde de este sábado, el representante Gómez y el diputado Peláez, ambos del partido político Dignidad, expusieron por redes sociales una serie de documentos con la que denunciaron la participación de Calderón Chatet en cuatro sociedades empresariales de Panamá.

“Las sociedades, verificables en el Registro Público del gobierno de Panamá, fueron fundadas en 2011 y en ellas el señor Calderón Chatet ostenta diversos cargos. A hoy, esas sociedades siguen activas”, precisó Gómez.

Dichas empresas son Pegasus Global Mining S.A., donde fungió como secretario y director; C2 Gold Inc., en la que fue presidente suscriptor; CI Import & Export JMI Inc., donde figuró como suscriptor; y C&C Global Consulting Inc., en la que fue presidente y director. El objeto social de las firmas incluiría la explotación de recursos minero-energéticos.

Publicidad

Según Gómez, en los organigramas de esas compañías aparecen familiares y allegados de Calderón, “pero los más llamativos son José Eugenio Silva Ritter y Dianeth Isabel Matos, reconocidos en los escándalos de Panamá Papers. En la justicia internacional son investigados”.

El congresista reiteró que “a estas firmas en las que el engranaje es Calderón Chatet, este ‘gran administrador’ que nos quieren vender, les dieron status de ‘suspensión’ por no pagar impuestos en Panamá durante último lustro. Sin embargo, solo es un status y las sociedades están activas”.

Y añadió que, “los objetos de estas sociedades desarrollan actividades comprometidas dentro del objeto social de EPM lo que, según el anexo 8 del Código de Gobierno Corporativo de EPM apartado 6 numeral inciso 2, impide al señor Calderón Chatet para gerenciar EPM”.

En respuesta a esta denuncia, el comunicado dominical de EPM señaló: “No constituye un impedimento para el ejercicio de los cargos de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones de EPM y de Gerente General de EPM ser representante legal de una compañía de capital privado, en Colombia o en el extranjero, de forma concomitante. En lo que tiene que ver con la existencia de un potencial conflicto de intereses, es importante señalar que este se configura respecto de situaciones particulares y concretas y no en abstracto. A la fecha no se ha identificado ninguna situación de este tipo que permita establecer conflictos de intereses particulares, concretos y reales”.

Frente a todo este ruido, tanto la junta directiva como el alcalde Quintero han respaldado al economista. Esta mañana, el mandatario volvió a trinar: “Una mentira tras otra para desprestigiar al Gerente de EPM. No les va a gustar ningún Gerente que no pongan ellos. Extrañan lo que hicieron con Orbitel, UNE, Ticsa, Hidroituango, Bonyic, etc. 20 billones en los últimos 20 años que le quitaron a la ciudad”.

Actualmente, Calderón se encuentra en aislamiento domiciliario, luego de haberse contagiado de la enfermedad covid-19. De momento, no ha salido a dar sus explicaciones públicamente.