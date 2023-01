Este fenómeno no es nuevo en Medellín. De hecho, muchos de los barrios de la periferia, y hasta algunos de las centralidades, nacieron como invasiones, principalmente propiciados por desplazados de las violencias del siglo XX. Así se construyó, por ejemplo, el barrio La Iguaná, que está junto a la quebrada que lleva el mismo nombre. En 1945 llegaron los primeros pobladores a tumbar el rastrojo de esa zona que está entre el río y el cerro El Volador. Hoy es un vecindario conocido, aunque con muchos problemas sociales.

La institucionalidad se ha visto desbordada para atender lo que está pasando. Junto a la vía, por ejemplo, levantaron una barbería de tablas, en pleno espacio público, donde los clientes esperan su turno. Y hay trucos para no llamar la atención de las autoridades. Algunos han construido fachadas de madera, que desde afuera se ven frágiles, mientras en el interior construyen muros firmes de concreto y ladrillos. Una vez terminan, retiran la fachada falsa y aparece la casa nueva, en material, que es mucho más difícil de derribar.

La población asentada de manera irregular es altamente vulnerable. Según cifras de la Alcaldía compartidas el año pasado, allí había 664 personas desplazadas y 135 migrantes, además de 54 personas con discapacidad. Como Yasmín y Ómar, muchos son revictimizados al llegar al sector. Grupos delincuenciales lotean los terrenos y les ponen precio “según el marrano”. En el sector se cuenta la historia de una mujer desplazada de Zaragoza a la que le pidieron $2 millones por un lote. Como no tuvo cómo pagar, los ilegales se lo dejaron en $600.000, con la condición de que no lo podía vender. Otra persona, por ejemplo, que tiene un lote en posesión en la zona, tuvo que pagar cinco millones de pesos para que no se lo lotearan.

Responde la Alcaldía

Volvimos a consultar a la Alcaldía de Medellín sobre las construcciones irregulares que proliferan junto a la vía. De manera escrita, la administración actualizó que en la zona se han reportado 644 construcciones irregulares.

Con drones, además de los 200 funcionarios, están identificando estas estructuras y derribándolas en las 48 horas posteriores a su construcción, como lo ordena la ley. Según la Alcaldía, en la ciudad han desmantelado 847 de estas construcciones entre 2020 y 2022, lo que equivalió a recuperar 16.798 metros cuadrados de espacio público.

No se sabe, en cambio, cuánto espacio pierde la ciudad con cada casa nueva que aparece, que a la vez es el reflejo de un drama particular.