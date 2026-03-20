Tras el freno del gobierno Petro, Antioquia busca ‘plan B’ para ampliar el aeropuerto José María Córdova

Ante la falta de “luz verde” del Gobierno Nacional para ampliar el aeropuerto José María Córdova y el astronómico costo de su segunda pista —cuya inversión se equipara a la de Hidroituango—, Antioquia comenzó a gestionar sus propias salidas para descongestionar una terminal que superó su capacidad operativa hace tres años. La historia parece repetirse: al igual que en los 70, la región se ve obligada a liderar y “pedalear” de forma autónoma el proyecto que hoy mantiene en vilo su competitividad aérea.
Según los estudios de la Aeronáutica Civil, la segunda pista y la ampliación del aeropuerto alcanzaría un valor de $22 billones, lo que equivale al costo total de Hidroituango —incluyendo su contingencia y sobrecostos— y representa casi el doble de lo proyectado para la expansión de El Dorado en Bogotá, cuyas obras valen $12 billones.
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Por eso la región estudia la estructuración de un plan alternativo que ‘aterrice’ una ampliación más que prioritaria porque la presión de viajeros sobre la terminal continúa incrementando. Al cierre del año pasado el José María alcanzó el pico de 14,5 millones de viajeros, 3,5 millones por encima de la capacidad máxima de 11 millones con los que el complejo fue pensado en el siglo pasado. ¿Qué hacer entonces para destrabar la nueva conexión de Medellín y Antioquia con el mundo?