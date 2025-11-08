x

Masacre en El Carmen de Viboral: motociclista mató a tres ciudadanos y dejó a uno herido de gravedad

En este momento las autoridades realizan las entrevistas en la zona de los hechos. Un líder juvenil es una de las víctimas, según el gobernador del departamento.

  Masacre en El Carmen de Viboral: motociclista mató a tres ciudadanos y dejó a uno herido de gravedad
El Colombiano
El Colombiano
08 de noviembre de 2025
bookmark

Diosdado Hernández, Andrés Giraldo y Édgar Velásquez fueron las víctimas de la masacre en El Carmen del Viboral Foto: Cortesía de Redes sociales.

Según informes preliminares, a las 3:15 de la tarde de este sábado 8 de noviembre, un sujeto que se movilizaba en una moto por la zona urbana de El Carmen de Viboral abrió fuego en dirección a un establecimiento comercial en el que departían unas personas. De momento, las autoridades han informado que tres personas murieron.

Según el portal Diario Oriente, las víctimas respondían a los nombres de Andrés Giraldo, Diosdado Hernández, de 31 años, y Édgar Velásquez, de 49. La fundación Corpades publicó un mensaje en su cuenta de X en el que habla de un cuarto ciudadano, que habría sido trasladado al hospital de ese municipio.

El gobernado de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para las personas que ofrezcan información para dar con los responsables de los hechos. También lamentó la muerte de Giraldo, reconocido en el oriente de Antioquia por su papel de líder juvenil.

Utilidad para la vida