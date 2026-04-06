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Más de 750.000 viajeros de Medellín se movilizaron en Semana Santa

Entre los destinos más apetecidos estuvieron San Pedro de los Milagros, Marinilla, Santa Fe de Antioquia, Turbo, entre otros.

  • En Semana Santa se registraron 752.700 viajeros en las Terminales de Transporte de Medellín y 27.320 pasajeros a destinos nacionales en el Aeropuerto Olaya Herrera. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín.
    En Semana Santa se registraron 752.700 viajeros en las Terminales de Transporte de Medellín y 27.320 pasajeros a destinos nacionales en el Aeropuerto Olaya Herrera. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín.
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 2 horas
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Cerca de 752.700 viajeros salieron y entraron de Medellín durante esta Semana Santa, según reveló la Alcaldía.

El balance fue entregado por Terminales Medellín, entidad que administra la operación de la Terminal de Transportes del Norte y la Terminal del Sur, desde donde partieron la mayor parte de los viajeros.

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Según la institución, entre los destinos más visitados están los municipios emblemáticos por ser destinos religiosos: San Pedro de los Milagros, con su imagen del Cristo Crucificado; Santa Fe de Antioquia, con sus históricas procesiones de arte quiteño, y Marinilla, con sus jornadas de música sacra.

Además de las actividades religiosas, el receso escolar y laboral de los días santos también impulsó el turismo y las visitas familiares. Los viajeros aprovecharon para conocer el mar de la región de Urabá en municipios como Turbo, otro de los más visitados.

Mientras 441.000 personas viajaron a otros municipios del departamento, 311.600 personas llegaron a Medellín a través de la salida de 28.300 buses y el ingreso de 26.100 en las terminales.

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Ricardo Yepes, subgerente técnico operativo de Terminales de Transporte de Medellín, aseguró que la operación durante esta semana vacacional fue segura y exitosa gracias a los transportadores, a los viajeros que escogieron viajar de forma legal a través de las terminales y al Puesto de Mando Unificado, que operó con acciones regulares de monitoreo.

Por su parte, el Aeropuerto Olaya Herrera también presentó un incremento de viajeros, con 27.320 pasajeros a destinos nacionales, según datos consolidados al 4 de abril.

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