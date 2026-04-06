Más de 750.000 viajeros de Medellín se movilizaron en Semana Santa

Cerca de 752.700 viajeros salieron y entraron de Medellín durante esta Semana Santa, según reveló la Alcaldía.

El balance fue entregado por Terminales Medellín, entidad que administra la operación de la Terminal de Transportes del Norte y la Terminal del Sur, desde donde partieron la mayor parte de los viajeros.

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Según la institución, entre los destinos más visitados están los municipios emblemáticos por ser destinos religiosos: San Pedro de los Milagros, con su imagen del Cristo Crucificado; Santa Fe de Antioquia, con sus históricas procesiones de arte quiteño, y Marinilla, con sus jornadas de música sacra.