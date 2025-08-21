¿En qué consiste el caso de los CAI de Rionegro por el que la Fiscalía interceptó teléfono del gobernador Rendón?

No cesa la controversia luego de que se conociera que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue interceptado por la Fiscalía General de la Nación.
Desde el pasado 14 de mayo, el ente acusador ordenó intervenir la línea telefónica no solo de Rendón, sino de otras nueve personas, en los que se encuentran miembros del gabinete departamental, exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y particulares.
En contexto: La Fiscalía lleva al menos 71 días interceptando el celular del gobernador Andrés Julián Rendón
Según trascendió durante una serie de audiencias de legalización de dichas interceptaciones, la línea del mandatario departamental ha estado por lo menos 71 días intervenida.
En medio de esas diligencias, la Fiscalía argumentó que dicha medida era necesaria para avanzar en sus pesquisas por un caso relacionado con la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro.