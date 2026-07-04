Las 4 prioridades de Medellín y Antioquia en la mesa de Abelardo de la Espriella

Sobre los escritorios de los mandatarios de Antioquia y Medellín ya están puestas las hojas de ruta para consolidar una productiva articulación con el próximo gobierno nacional. Articulación que fue nula con el presidente saliente, Gustavo Petro, con quien tanto Andrés Julián Rendón como Federico Gutiérrez tuvieron una permanente confrontación.
Y el lobby ya inició. Transcurridas dos semanas desde que Abelardo de la Espriella se proclamó vencedor en las urnas, ya tuvo la visita de Gutiérrez en Barranquilla. Rendón, por su parte, lo recibió en San Pedro de los Milagros y lo invitó, este 20 de julio, a celebrar la Independencia de Colombia en el Túnel del Toyo, propuesta que fue aceptada.
Los encuentros no fueron fortuitos, y a pesar de tener una connotación de formalismo, hubo puntadas iniciales de las solicitudes a temas prioritarios y trascendentales que los dos jefes de gobierno quieren solucionar y sacar adelante en el poco más de un año que les queda de mandato.
De la Espriella ha delineado su agenda de gobierno bajo el modelo de la “Patria Milagro”. Si bien su campaña se centró en propuestas con un fuerte enfoque de alcance nacional, Antioquia y Medellín ocupan un lugar estratégico dentro de sus planes debido a la alineación ideológica y la estrecha colaboración que proyecta con sus mandatarios locales.
En el caso del alcalde de Medellín, es bien sabido que hay una relación estrecha con el presidente electo. De hecho, Creemos, su movimiento político, le suscribió su respaldo, incluso, desde las elecciones parlamentarias. Por su parte, Rendón, que había apoyado a la candidata Paloma Valencia, siguiendo la línea de la casa Uribe, también ha celebrado la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño y sus postulados políticos tienen evidentes similitudes, especialmente, en el tratamiento y priorización de la seguridad.