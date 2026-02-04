Más se demoró en robar que en caer: capturaron en Moravia a un hombre por hurto de cadenas de oro en Belén

Con un arma de fuego, un hombre ingresó a un parqueadero de motos ubicado al frente del Centro Comercial Los Molinos, en el suroccidente de Medellín, para intimidar a dos personas que estaban estacionando sus motocicletas. En cuestión de segundos les quitaron dos cadenas y un anillo, ambos de oro, para posteriormente escapar con ayuda de su cómplice, que lo esperaba en las afueras en una moto. Este asalto a las 3:26 de la tarde del pasado martes en la carrera 82 con la calle 30A, en el barrio La Palma, en la comuna 16 (Belén), en un hecho que no dejó lesionados pero sí miedo en las víctimas y entre quienes estaban en el establecimiento. Ante esto, interpusieron la denuncia a la Policía y de inmediato activaron las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los presuntos implicados en este hecho.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, comentó que “las víctimas realizaron el reporte de manera inmediata a la línea 123, lo que permitió activar los protocolos de la reacción. Las cámaras LPR y el sistema de videovigilancia permitieron hacer un seguimiento detallado de la ruta de escape que utilizaron los bandidos”. Entérese: Los “pinchallantas” volvieron a la carga en las vías de Medellín Con los datos que habían logrado registrar con las cámaras de seguridad del establecimiento dieron la placa de la moto en la cual escapó el delincuente y comenzaron a seguirle todos sus movimientos, incluso cuando entró a abastecerse de combustible en una estación de servicio del barrio Caribe, nororiente de Medellín.

Fueron más de 45 minutos de seguimientos en cámaras de seguridad, hasta que vieron que el vehículo se estacionó en una tienda ubicada en la carrera 52 con la calle 80, en el barrio Moravia, nororiente de Medellín. Mientras los uniformados llegaban al lugar, las cámaras registraron como el detenido aprovechaba para tomarse un energizante para refrescarse después de haber logrado su cometido criminal. Le puede interesar: Hallaron 2.000 partes de motos robadas en enorme “deshuesadero”; así se mueve este ‘mercado’ en Medellín Ya con la ubicación definida, cuatro uniformados adscritos a la Estación de Policía de Aranjuez, procedieron con su captura para que responda por el delito de hurto calificado y agravado. El conductor de la motocicleta escapó del sitio y las autoridades esperan que con el material recopilado pueda ser detenido en las próximas horas.