En Amagá enseñan a leer y escribir con “magia” de la radio

Concentrada en el texto de la legendaria cartilla Nacho Lee, Estefanía Torres Celis fue leyendo en voz alta, de manera pausada y tranquila, la lección del día. Moduló su voz para hacerlo sin prisas, estirando deliberadamente vocales y consonantes. “La essseee y la aaaa suenan saaaa. Hay palabras con saaaa como saaapooo, saaacoo y saaalaaa”, dijo.
Por curioso que parezca Estefanía no es una maestra, en el estricto sentido, que le esté brindando su lección a un grupo de pequeños estudiantes. Al contrario, habla en la cabina de La Voz de Amagá, emisora desde la que se ha propuesto la noble misión de enseñarle a leer y a escribir a las personas por medio de la “magia” de la radio.
El proyecto, que emula otra gesta educativa del país e impulsa el aprendizaje en lugares recónditos, ya ha alcanzado notables resultados que más allá de masivos números de “alfabetizados”, ha traído gran bienestar a quienes participan de las clases.