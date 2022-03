2021 también fue un año retador económica y financieramente por la necesidad de revertir los estragos que dejó el cierre prolongado en 2020 y en el que el Parque logró ejecutar 32 proyectos que significaron ingresos por $7.600 millones, ¿cuáles fueron los proyectos emblema que ejecutó el Explora en 2021 y cuáles son algunas de las entidades más destacadas con las que trabajó el Parque el año pasado?

La situación para el Parque Explora es frágil. El cierre del 2021 fue apenas de equilibrio. Veníamos de un déficit de 2.200 millones en 2020 del que no nos hemos recuperado. Conseguimos no cerrar en déficit y no replegarnos en nuestra misión. Los ingresos han sido de varias fuentes y empiezo por resaltar el programa de Formación de Públicos 2021 con la Secretaría de Cultura de Medellín que permitió el acceso a habitantes de barrios estratificados como 1, 2 y 3, lo que sigue siendo de gran valor para que los ciudadanos puedan, no solo tener espacios culturales, sino derecho a disfrutarlos. Hemos recibido cerca de 1.38 millones de personas subsididas con este programa desde nuestra apertura con contundentes beneficios. Entre otros logros del año anterior están también: con el Ministerio de Educación el desarrollo de la Visión de educación STEAM para formar competencias científicas en estudiantes del país. El plan para el Museo de Biodiversidad de Colombia, con Colombia Productiva e instituciones relevantes del país en el área de conservación. Con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín trabajamos en laboratorios audiovisuales y en el programa Medellín creativa para el emprendimiento de jóvenes. Con el programa de Inspiración Comfama en instituciones educativas de Medellín hicimos rutas y actividades experimentales para cerca de 9000 estudiantes de la ciudad.

Durante estos 15 años Explora ha manifestado que no es un mero edificio ubicado en la zona nororiental de la ciudad sino una comunidad viva. ¿Cuál es la huella del Explora hoy en los barrios y comunas, a través de qué proyectos y estrategias hace presencia en el Aburrá?

Nuestro optimismo tiene cara de calle. Dedicamos un gran esfuerzo a llevar la experiencia educativa Explora a los lugares más remotos de Medellín. No basta con tener las puertas abiertas con programas accesibles a comunidades vulnerables. Es necesario llegar a los barrios, anular barreras de todo tipo frente al conocimiento: actitudinales, físicas, culturales...

Nuestras itinerancias están garantizadas por los programas de gestión social, en especial, del Exploratorio -Taller Público de Experimentación. Destaco el proyecto con lideresas barriales para la formulación, diseño e implementación de soluciones ambientales. Y es que trabajamos con colectivos de jóvenes y comunidades varias de la ciudad para estimular sus capacidades creativas por medio de la indagación, la experimentación y la creación, atributos del arte, la ciencia y la tecnología.