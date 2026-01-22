Esta es la historia de la Virgen del Cobre, la hacienda que tiene prendida a Urabá

Durante décadas, el nombre de la hacienda Virgen del Cobre se pronunció en voz baja en Necoclí. No era solo un predio inmenso, atravesado por caminos polvorientos, potreros interminables y grandes espejos de agua: era, para muchos habitantes, un territorio cargado de miedo, rumores y memoria.
Un lugar al que se le atribuyen reuniones de jefes paramilitares, pactos criminales y torturas. Un enclave donde la violencia, según múltiples sabedores en la región, “se administraba como un negocio”.
La primera referencia pública a un propietario de esta hacienda apareció en 1987, en el libro ‘Los Jinetes de la Cocaína’, del periodista y escritor Fabio Castillo:
“José ‘Pelusa’ Ocampo era un taxista de Medellín que empezó a viajar a los Estados Unidos y de repente compró el estadero Las Lomas, en la carretera Las Palmas cerca al Hotel Intercontinental de Medellín. Posee en Necoclí una gigantesca hacienda llamada Virgen del Cobre y otra, más modesta, Villa Milena”, describió en su libro.
Detrás de esa mención sobria, el tiempo fue revelando una historia mucho más compleja. A Ocampo se le señaló de ser el testaferro de Pablo Escobar durante muchos años; aunque la Fiscalía jamás pudo imputarlo por nexos con el narcotráfico, este sí quedó marcado como el socio de Escobar, uno que compró cantidades de terreno en diferentes partes de Antioquia. El secreto de qué pasaba en estas tierras se fue con él a la tumba en 2017, cuando fue asesinado a los 78 años en una estación de gasolina de Medellín.