Joven mató a su mamá con un cuchillo, fingió estar muerto e hirió luego a un policía en Caldas, sur del Aburrá

Hospitalizado y a la espera de que se recupere para iniciar la respectiva judicialización permanece el joven que el sábado pasado mató a su mamá e hirió a un policía en Caldas, sur del Valle de Aburrá. Le recomendamos leer: Por primera vez en 50 años, los muertos en riñas en Medellín serán mayoría Los hechos ocurrieron el sábado pasado en la madrugada en la vereda El Pombal, distante casi tres kilómetros del área urbana de este municipio. Según el secretario de Seguridad y Convivencia local, Carlos Mario Gaviria, al parecer el hombre, de 26 años, tenía ya un historial largo de violencia intrafamiliar y consumo de estupefacientes.

De hecho, varias veces había sido necesaria la presencia de la Policía cuando se reportaban peleas. “En algunas ocasiones fue necesario tenerlo en el Centro de Traslado por Protección y el año pasado estuvo también en proceso de rehabilitación pero lamentablemente pudo más el estado de necesidad por el vicio”, apuntó el secretario Gaviria.

¿Cómo fue el ataque contra la madre?