Uribe, Santos y sus alfiles vuelven a chocar a menos de un mes de la primera vuelta: ¿qué se dijeron?

A menos de un mes de la primera vuelta presidencial, se encendió la pelea entre los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. También hubo comentarios por parte de algunos de sus allegados.
En diálogo con Caracol Radio, Uribe dijo que, cuando ganó el “No” en el plebiscito por el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, “llamé al presidente Santos a proponerle un gran acuerdo nacional. Él no quiso hacerlo, prefirieron complacer a las Farc, pero nosotros dimos toda la batalla”.
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A través de la misma emisora, Santos le respondió a Uribe: “Hace el ridículo, no solo me reuní con él después del plebiscito que se perdió, sino que sí se modificaron 58 puntos del acuerdo de paz”.