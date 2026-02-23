Isabel Zuleta se lavó las manos y le echó el agua sucia al Inpec por el “tarimazo”

Durante la audiencia de pérdida de investidura celebrada este lunes en el Consejo de Estado, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, se lavó las manos y responsabilizó al Inpec del polémico traslado de los voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá que participaron en un evento público con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025 en Medellín.
Luego de ser señalada de haberse aprovechado de su investidura y su influencia en el Gobierno Nacional para la realización de ese evento, la parlamentaria aseguró ahora que su papel se habría limitado supuestamente a una simple solicitud escrita, dejando la responsabilidad operativa y legal del traslado en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Sus argumentos revivieron la polémica por dicho evento, ya que para muchos se trataría de una “burla a la justicia” y a la “inteligencia” de quienes lo han cuestionado.