Aunque el miedo se extendió desde la parte baja del valle, en el barrio Villa Lía de Itagüí, hasta las empinadas faldas de San Antonio de Prado, fue la casa de Over Luis Paternina Jiménez, ubicada en la vereda Las Playas de este último corregimiento, la que sintió con mayor fuerza la embestida de la corriente.

Acompañado por su familia, mientras pasaba la tarde del domingo viendo una película, Over cuenta que el agua y el lodo lo tomaron por sorpresa. Colándose por debajo de la puerta y extendiéndose velozmente por el piso, en cuestión de minutos el agua inundó su casa, arrasando a su paso con camas, colchones, muebles, estantes y electrodomésticos.

A las afueras de su casa, mientras la corriente de la Doña María subió al nivel de un pequeño puente vehicular, arrastrando troncos y grandes piedras, fue una creciente de un afluente cercano que se taponó la que ocasionó la emergencia.

Pese a que de inmediato comenzó a luchar contra la corriente y buscó con desespero drenar la inundación, sus esfuerzos fueron inútiles. Hacia las 7 de la noche, tres horas después de la emergencia, Over cuenta que arribó el Cuerpo de Bomberos y funcionarios del Dagrd, pero fue poco lo que pudieron hacer, más allá de recomendarle evacuar su hogar ante el riesgo de una nueva creciente.

“Según me cuentan los vecinos hace muchos años atrás ya había pasado algo parecido. Para tratar de que no se repita, el caño tendría que empezar a limpiarse de palos y rocas de forma más constante, y nosotros levantar un poco más el muro”, expresó Over, mientras un grupo de vecinos armados con palas le ayudaban a limpiar el barro de su casa.