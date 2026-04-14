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¿Pagaron $50 millones? Así iban a hacer trampa en examen de la UdeA

40 médicos fueron sorprendidos haciendo fraude en una prueba de admisión de la Facultad de Medicina. Usaron dispositivos de seguridad de última generación. Serían investigados penalmente.

  • adelante, los dispositivos hallados en el examen. Atrás, detalle de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Cortesía.
    adelante, los dispositivos hallados en el examen. Atrás, detalle de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Cortesía.
Cristian Álvarez Balbín
Cristian Álvarez Balbín
hace 23 minutos
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Lo ocurrido el pasado viernes 10 de abril en el examen de admisión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia ha sido un escándalo nacional no solo por el nivel de sofisticación con el que 40 médicos sorprendidos intentaron hacer fraude a la prueba —por el que incluso se habrían pagado altísimas cifras— sino también porque dejó al descubierto una crisis de ética y valores en uno de los gremios más respetados en Colombia y justamente más llamado a defender los valores y el profesionalismo.

A las 8:15 a.m. de ese viernes, el castillo de naipes que habían armado 40 aspirantes a la prueba —con la que buscaban alcanzar uno de los cupos en las 45 especialidades médico-quirúrgicas del Alma Mater— se comenzó a derrumbar cuando a esa hora...

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