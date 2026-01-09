x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Hombre intentó asesinar a su madre de 75 años en Itagüí: ¿por qué lo hizo?

El hombre ingresó por la ventana a la habitación de su madre y le propinó varias puñaladas. Aquí los detalles

  • El agresor la golpeó en el rostro y la lanzó al suelo, para luego herirla en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante en el pecho, la espalda y el tórax. FOTO: Fiscalía General de la Nación
    El agresor la golpeó en el rostro y la lanzó al suelo, para luego herirla en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante en el pecho, la espalda y el tórax. FOTO: Fiscalía General de la Nación
  • Hombre intentó asesinar a su madre de 75 años en Itagüí: ¿por qué lo hizo?
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 8 horas
bookmark

Una noche de terror vivió una mujer de 75 años en su propia casa, en el barrio Triana de Itagüí. El 30 de diciembre de 2025, mientras se encontraba en su habitación, fue sorprendida por su propio hijo que ingresó por una ventana y la atacó sin darle tiempo de reaccionar.

Según la investigación, el agresor golpeó a su madre en el rostro y la lanzó al suelo, para luego herirla en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante en el pecho, la espalda y el tórax. En medio del ataque, la habría amenazado de muerte y le impidió salir de la habitación para pedir ayuda. En un descuido, la mujer logró esconder el arma y escapar de la vivienda para pedir auxilio, lo que evitó un desenlace fatal.

Le puede interesar: “Los mató el hijo por el que ellos daban la vida”: allegados hablan del crimen de una pareja en Envigado

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a David Arango Villada por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y una incapacidad médico legal de 20 días.

A pesar de las pruebas en su contra, el hombre no aceptó los cargos formulados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Hombre intentó asesinar a su madre de 75 años en Itagüí: ¿por qué lo hizo?

Casos similares

En abril de 2025, un caso sacudió a Envigado. Sebastián, el menor de tres hijos y el más consentido, habría acabado con la vida de sus padres dentro de una vivienda de Envigado. Sus allegados manifestaron que el señalado de este crimen era el hijo favorito de los fallecidos y por quien hicieron todo, no solo para darle las comodidades que necesitara, sino para sacarlo de un crítico problema de adicción a las drogas que sufría.

Entérese: Capturaron a hombre señalado del asesinato de sus padres en un apartamento de Envigado

Este joven, de 24 años, está capturado por el crimen de sus papás, Eusebio Cano Correa, de 63 años, y Luz Omaira Ospina Correa, de 52, luego de que se expidiera la orden de captura por este hecho y fuera encontrado dentro de un motel de La Estrella con altas dosis de marihuana y cocaína.

“Para don Eusebio era lo que más amaba y es muy triste ver que el hijo que más amaba lo terminó atacando. Y para la señora, era su ñaña. Era mucho el amor de sus padres hacia él, le daban cariño”, le contó a EL COLOMBIANO uno de los más cercanos a la familia.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Eddy Javier Sánchez, explicó en su momento que “la captura (por este homicidio) se logró en tiempo récord gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para solicitar la orden de captura. Entre los elementos materiales probatorios se recolectaron entrevistas y análisis de cámaras de vigilancia publicas y privadas”.

Temas recomendados

Fiscalía General de la Nación
Violencia
Homicidios
Antioquia
Itagüí
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida