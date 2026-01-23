Presunto coordinador de “La Terraza” fue asesinado en Copacabana, Antioquia, días después de salir de la cárcel

De inmediato, uniformados se dirigieron al lugar de los hechos y encontraron en el patio de una finca llamada Villa Marta el cuerpo sin vida de Brayan Holguín Osorno , quien presentaba heridas por arma de fuego. Este hombre era conocido en el bajo mundo como alias El Gordo , quien presuntamente era uno de los coordinadores del grupo delincuencial “La Terraza”, una de las bandas más temidas en todo el Valle de Aburrá y algunos municipios de Antioquia.

En la noche del pasado miércoles 21 de enero, desde la vereda Sabaneta del municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, una persona llamó a la línea de emergencias 123 e informó que había escuchado disparos en una finca cercana.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría salido de la cárcel el 7 de enero después de cumplir una condena en prisión de casi cinco años, y, al parecer, apenas al segundo día de su liberación se estableció en esta propiedad de Copacabana.

Fue allí cuando fue sorprendido mientras departía con uno de sus amigos, supuestamente y según versiones extraoficiales, por un hombre que habría arribado al sitio en motocicleta y cubierto con un pasamontañas, quien al ingresar a la finca le disparó en repetidas ocasiones a alias El Gordo sin mediar palabra. El sujeto que acompañaba a Holguín Osorno también habría resultado herido.

Si bien fue sólo uno el encargado de perpetrar el homicidio, todo apunta a que por lo menos otros dos individuos estarían involucrados, de acuerdo a las primeras hipótesis y algunos testimonios de cercanos a la escena del crimen.

La víctima, según las autoridades, contaba con un amplio historial delictivo: concierto para delinquir, desplazamiento forzado, receptación e incluso, financiación con otras estructuras organizadas, por lo que en su contra procedieron múltiples investigaciones que derivaron en su posterior captura y condena.

Los hechos son materia de investigación, y aún no se determina si el homicidio está relacionado con un ajuste de cuentas entre el mismo grupo delincuencial, o una retaliación por parte de otra banda criminal.