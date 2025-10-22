Incendio en puerto de El Bagre por poco causa tragedia

Tremendo susto se llevaron los habitantes de la zona portuaria de El Bagre luego de que al parecer un corto circuito generara un incendio que, gracias a la reacción de los vecinos y de los bomberos, por fortuna no tuvo consecuencias más graves.

Según reportaron los medios regionales de la zona del Bajo Cauca, en la tarde de este martes 21 de octubre, se dio un incendio en el sector conocido como el puerto de las chalupas, al borde del río Nechí, del mencionado municipio. Lea también: ¡Ojo! Por tormenta tropical, lluvias se mantendrían en Antioquia por una semana más

Al parecer, de acuerdo con los testigos, el fuego se habría originado luego de que uno de los operarios de una de las embarcaciones hiciera un procedimiento en el sistema eléctrico de su vehículo, lo que originó una chispa que rápidamente se convirtió en una voraz llamarada que comenzó a alimentarse de las embarcaciones del muelle.

La situación obligó que los vecinos se volvieran en improvisados rescatistas mientras llegaban los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Tras el arribo de estos, gracias al trabajo mancomunado, se pudieron apagar las llamas y evitar una tragedia menor, recogieron los medios locales. Finalmente como saldo preliminar de la emergencia se resaltó que el operario habría sufrido algunas quemaduras, mientras que entre cuatro y siete embarcaciones resultaron presas de las llamas.