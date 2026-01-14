Un incendio consumió la escuela de 30 niños en Nechí: piden ayuda para su reconstrucción

En la tarde del lunes festivo 12 de enero, ocurrió un fuerte incendio en el municipio de Nechí, que lamentablemente consumió la escuela rural de la vereda Malanoche. Según información de los medios locales, la emergencia dejó alrededor de 30 niños de esta vereda –adscritos a la Institución Educativa Rural Trinidad Arriba– sin dónde estudiar. Poco pudieron hacer los vecinos –que con baldes y mangueras intentaron atajar la emergencia– para evitar que las llamas consumieran la institución educativa, y todo lo que tenía adentro. Lea también: Urrao tendrá toque de queda para menores y prohibición de parrillero hombre tras hechos violentos que dejaron dos muertosSegún comentaron los bomberos de Nechí a Caracol Radio, únicamente se salvó una habitación docente. Sobre las posibles causas, el comandante de los bomberos reseñó que la deflagración habría sido iniciada por una sobrecarga eléctrica y a una mala disposición del contador de energía que tenía la institución. Por fortuna, la emergencia no dejó víctimas. Aun así, hay preocupación por el futuro escolar de los 30 niños, toda vez que la vereda está ubicada en una zona de difícil acceso. Este diario consultó a la Secretaría de Educación departamental para conocer qué pasará con el regreso a clase de los menores.La entidad indicó que la prioridad es garantizar la escolaridad de los niños. Por ello, la opción más rápida es que los 30 estudiantes inicien clases, este lunes 19 de enero, en la caseta comunal del municipio.Según se detalló, la Alcaldía de Nechí está realizando la verificación técnica para establecer la magnitud de los daños ocasionados en la infraestructura de la sede educativa. La Administración Departamental, a través de la Secretaría de Educación, dispuso de un profesional que está articulado con la Administración Municipal.“Una vez se realice la evaluación de los daños, la Gobernación de Antioquia, entregará los recursos al municipio para la construcción de una nueva sede”, indicaron desde la entidad departamental.