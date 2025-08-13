x

Policía interceptó un camión que iba para Medellín lleno de ropa de contrabando avaluada en casi $2.500 millones

El vehículo fue detenido en el peaje de Copacabana. Cuando lo inspeccionaron, las autoridades encontraron 36.500 unidades de confecciones provenientes del extranjero.

    Fueron más de 36.000 unidades de confecciones provenientes del exterior incautadas en el operativo. FOTO Cortesía Policía Nacional
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Las autoridades hicieron en los últimos días una gran incautación de ropa de contrabando en Antioquia compuesta por 36.500 unidades de confecciones provenientes del extranjero. Se trató de un operativo de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dian, ejecutado por la División de Control Operativo Medellín.

Le puede interesar: Registraduría denuncia que están estafando con expedir o activar la cédula digital en Antioquia

El procedimiento tuvo lugar en medio de labores de control aduanero, a la altura del peaje de Copacabana, según informaron las autoridades. Allí, interceptaron un camión que se dirigía hacia Medellín y cuando lo inspeccionaron encontraron las prendas empacadas en pacas.

Lea también: En Medellín, 37 personas son capturadas por algún delito cada día

Además, las personas que movilizaban la mercancía no contaban con la documentación requerida para acreditar el ingreso de los productos de confección a Colombia. Las autoridades establecieron que la mercancía que llevaban en el vehículo y que fue decomisada está avaluada en $2.440 millones.

Policía interceptó un camión que iba para Medellín lleno de ropa de contrabando avaluada en casi $2.500 millones

En el operativo también se aprehendió el camión en el que llevaban la ropa, que está avaluado en $380 millones. Asimismo, tres personas fueron capturadas en flagrancia, dos de ellas ciudadanos extranjeros. Todos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y podrían responder por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando, tipificado en el artículo 320 del Código Penal Colombiano.

Este procedimiento se da en medio de las labores que realizan las autoridades en distintos puntos del departamento y del país en el marco de las investigaciones que adelantan contra estructuras criminales que se dedican al contrabando. La Policía indicó que estos operativos se mantienen con el fin de evitar el ingreso, distribución y comercialización irregular de productos a Antioquia.

Siga leyendo: Decomisan casi 3 toneladas de carne insalubre que llevaban en un furgón por la vía Barbosa-Cisneros

