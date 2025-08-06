Funcionarios de Bienestar Familiar en Antioquia anunciaron que el lunes 11 de agosto saldrán a paro

A partir de este lunes 11 de agosto no habrá servicio, y de manera indefinida, en ninguna de las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia. Al menos así lo anunciaron los sindicatos de trabajadores, argumentando que los recortes presupuestales que se han presentado en la entidad en los últimos años no solo afectan a los empleados, sino a la atención propia de los menores.
La suspensión de actividades, de acuerdo con los sindicatos de la entidad, afectará a los servicios de programas como prevención y protección, hogares sustitutos y atención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, solo por mencionar los más relevantes.
Esto se debe a que en la actualidad el instituto está trabajando con un presupuesto de 20.000 millones de pesos en el departamento, situación que se ve crítica si se tiene en cuenta que para 2024 contó con 72.000 millones de pesos para poder prestar atención a los menores y, de paso, poder sostener a toda la planta de trabajadores y cuidadores.