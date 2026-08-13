Hospital de la UdeA activó plan para atender a heridos en el terremoto

El hospital de la Universidad de Antioquia, Alma Máter, señaló tener su infraestructura lista para atender a los heridos por el terremoto que sacudió al país este 10 de agosto.
El llamado del hospital se produce en medio de la incertidumbre y la alta congestión que se vive en Medellín y otras ciudades del país, muchas de ellas ya con su capacidad sanitaria al límite.
Jaime Alonso Restrepo, director del Hospital Alma Máter, señaló que desde esa institución se hizo una convocatoria amplia para poner ese complejo al servicio de los lesionados y de su recuperación.
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Dicha convocatoria no solo incluye un trabajo coordinado con Savia Salud y los demás hospitales de la ciudad, para remitir y recibir correctamente a los afectados, sino también a la comunidad de la Facultad de Medicina de la universidad.
“He hecho una convocatoria y, junto con Savia Salud y la red hospitalaria del departamento de Antioquia, nos estamos preparando no solamente para atender a los pacientes –como lo estamos haciendo a través del sistema de referencia y contrarreferencia–, sino en aquella etapa de recuperación de los procesos ambulatorios y todos los procesos de hospitalización”, dijo.