Tras días de caos, camioneros levantaron el bloqueo en Amagá, pero el paso sigue restringido; ¿cuáles son los horarios?

Después de al menos dos días de bloqueos intermitentes en la vía Pacífico 1, a la altura del peaje de Amagá, el gremio de transportadores levantó sus protestas tras alcanzar acuerdos con autoridades nacionales y locales.
Sin embargo, la movilidad hacia el Suroeste antioqueño y el Eje Cafetero sigue con restricciones de horario en el importante paso de la vía Sinifaná.
La protesta, que generó caos y filas larguísimas que afectaron a transportadores, habitantes y turistas, además de significar sobrecostos de hasta el 30% en la operación de transporte y demoras superiores a una hora, fue un dolor de cabeza a miles de usuarios y empresas.
Los transportadores manifestaron inconformidades ante la lenta intervención a emergencias viales y el incremento de los costos operativos debido a rutas alternas por problemas en la Sinifaná y un peaje que no consideraba sus usos recurrentes.