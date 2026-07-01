Adulto mayor murió cuando cortaba una puerta y se partió el disco de la pulidora en Caldas

El accidente ocurrió en la tarde del pasado lunes festivo en este sector de la zona urbana de este municipio del sur metropolitano, cuando Luis Orlando Vanegas Agudelo, de 64 años, se encontraba haciéndole mantenimiento a la puerta de su casa.

El trabajo de reparación de una reja en una vivienda de la vereda La Corrala, municipio de Caldas, terminó en una tragedia, luego de que un adulto mayor, quien estaba realizando esta labor, sufriera un accidente con una pulidora que le terminó ocasionando la muerte.

Para ello tomó una pulidora de su propiedad y empezó a hacerle los cortes respectivos para ajustarla. En medio de ese proceso, el disco de esta herramienta se partió en dos, por el centro, y una parte salió disparada e impactó en la pierna de este adulto mayor.

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Esto hizo que sufriera una cortada en la vena arteria femoral, provocando que perdiera altas cantidades de sangre en cuestión de segundos, haciendo que, incluso perdiera la consciencia por cuenta de esta situación.

La primera que lo atendió fue su compañera sentimental, quien lo escuchó gritar tras sufrir el corte profundo en una de sus piernas. Ante esta razón, lo primero que hizo fue llamar a las autoridades para que le ayudaran a atenderlo.

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Personal del Cuerpo de Bomberos de Caldas acudió a esta propiedad y atendió a Vanegas Agudelo, llevándolo en un comienzo al Hospital San Vicente de Paúl, de esta localidad, donde intentaron estabilizarlo. Con el paso de las horas, su situación se puso más delicada.