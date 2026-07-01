Adulto mayor murió cuando cortaba una puerta y se partió el disco de la pulidora en Caldas

El trabajo de reparación de una reja en una vivienda de la vereda La Corrala, municipio de Caldas, terminó en una tragedia, luego de que un adulto mayor, quien estaba realizando esta labor, sufriera un accidente con una pulidora que le terminó ocasionando la muerte.
El accidente ocurrió en la tarde del pasado lunes festivo en este sector de la zona urbana de este municipio del sur metropolitano, cuando Luis Orlando Vanegas Agudelo, de 64 años, se encontraba haciéndole mantenimiento a la puerta de su casa.