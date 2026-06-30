Nuevo hito en el Toyo: ¿en qué fecha se podrá cruzar completa la conexión con Urabá?

Con los últimos movimientos de dos retroexcavadoras, ayer martes se logró el “cale” —el encuentro de los dos frentes de excavación— del Túnel 0 de la vía al Toyo. Más allá de ser un hito técnico y simbólico para la ingeniería, este avance representa un paso definitivo de Medellín y Antioquia para sacar adelante una obra que fue abandonada a su suerte por el gobierno de Gustavo Petro. El encuentro, sin embargo, se hizo esperar. Durante 45 minutos, la maquinaria pesada trabajó intensamente para derribar los últimos metros de tierra y concreto. En un extremo del túnel aguardaban el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; en el otro, funcionarios, personalidades y medios de comunicación seguían con expectativa el avance de las excavadoras. Los trabajos en el Túnel 0 comenzaron en enero de 2025, luego de que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín lograran cofinanciar los $856.000 millones necesarios para la obra. El proyecto, en los planes iniciales, debía ser ejecutado por el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías (Invías). A las 10:47 a.m. de ayer, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín cruzaron el punto exacto donde cayó la última pared de roca. El simbólico paso de un costado a otro estuvo enmarcado por un despliegue de luces y efectos de humo que, por unos instantes, redujeron la visibilidad en el interior del túnel. “Durante décadas Antioquia soñó con el mar. Durante décadas, Antioquia luchó contra el centralismo y la burocracia fastidiosa. Durante décadas, Antioquia luchó contra todos aquellos que nos decían que para qué llegar a Urabá, que allá no había más que pantano. Estas montañas, que muchos las ven como nuestros límites, son, en realidad, del tamaño de nuestra determinación”, dijo Rendón. Lea más: Hito en la vía al Toyo tras excavación del túnel cero: “En Antioquia nada nos queda grande” El Túnel 0 tiene una longitud de 995 metros, equivalente a la altura aproximada de un edificio de 35 pisos. Su construcción demandó una inversión cercana a los $120.000 millones y hace parte del conjunto de 18 túneles que integran la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo. Con la finalización de las excavaciones en un área de 86 metros cuadrados, el proyecto avanzará hacia el revestimiento de la estructura y la pavimentación. Paralelamente, quedará pendiente la instalación de los equipos electromecánicos, labor que el Invías comenzó el pasado lunes. Con este proyecto se busca que la comunicación entre Medellín y el Urabá antioqueño ronde entre las cuatro y las cinco horas, lo que permitirá dinamizar el comercio hacia Puerto Antioquia y demás proyectos que se están ejecutando en esta subregión. También permitirá potenciar el turismo en municipios marítimos como Turbo, Necoclí o Arboletes, que verán el aumento en la cantidad de los turistas, debido a la disminución de los trayectos hacia esta subregión, que actualmente puede superar las seis horas de viaje desde la capital antioqueña.

El abandono de Petro

El encuentro de los dos frentes de obra del Túnel 0 se convirtió es un símbolo de resiliencia regional frente a lo que los mandatarios departamental y distrital calificaron como el abandono del proyecto por parte del Gobierno Nacional de Gustavo Petro. El gobernador Rendón señaló que “logramos convencer el año pasado a la entonces ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, para que nos cediera el tramo que habían decidido dejar tirado desde el Gobierno Petro y que les correspondía a ellos. Fue entonces cuando me comuniqué con el alcalde Federico Gutiérrez para que sumáramos voluntades”. Fue cuando entre ambas administraciones, rompiendo la alcancía y buscando plata hasta debajo de las piedras, lograron juntar los recursos necesarios para terminar el Túnel 0, el primero que se encontrarán los viajeros en este corredor. “Después de esa reunión en Bogotá, llamé al alcalde y le dije que yo no tenía toda esa plata para hacer el proyecto, que sin su ayuda no iba a ser capaz. Él me respondió que no importaba, que les arrancara eso de la mano porque sino, la obra nunca se iba a poder concretar”, relató el gobernador sobre la conversación que sostuvo con Gutiérrez tras aquel encuentro en el Ministerio de Transporte el 8 de septiembre de 2024, donde se decidió la sesión de las obras. Finalmente, entre ambas administraciones lograron juntar $856.000 millones para la culminación de estos trabajos, de los cuales $514.000 millones fueron aportados por la Gobernación de Antioquia y los restantes $342.000 millones por el Distrito de Medellín, para destinarlos a todos los trabajos relacionados con el tramo 2 del proyecto, que debía ser ejecutado por Invías.

Ante esto, el alcalde de Medellín destacó que con este logro se pudo sacar el “palo en la rueda” que estaban poniendo desde el Gobierno de Gustavo Petro en relación con este proyecto, el cual recibió varios calificativos negativos por parte del saliente mandatario nacional, asegurando que solo iba a beneficiar a “los ricos de El Poblado”. “Le querían poner el palo en la rueda a este proyecto y me da mucha satisfacción ver que esto se convierte en una realidad. Faltaban los recursos para este tramo, que eran las obras del Gobierno Nacional. Pero nos juntamos usted y yo y dijimos que vamos a sacar este proyecto adelante juntos y lo logramos”, aseguró Gutiérrez. En medio de su discurso, también recordaron que el presidente Petro en su visita al Urabá el 8 de marzo de 2024 había dicho que no pretendía destinar recursos para esta obra y sí para el acueducto del Urabá, obra que no se inició por parte del Gobierno Nacional. El alcalde Gutiérrez expresó, “para nosotros no es uno u otro, son los dos los que se van a hacer”. Luego de esto, se desató una ola de aplausos por parte de los habitantes de esta región que estuvieron en el evento. Sumado al reconocimiento por la gestión para avanzar en estas obras, ambos mandatarios aprovecharon para lanzar críticas sobre los contratiempos generados, principalmente por la instalación de los equipos electromecánicos, los cuales debieron iniciar en diciembre, pero apenas, luego de varias presiones, comenzaron el pasado lunes. “Nos hicieron postergar el sueño de poder tener lista toda esta obra más de un año por la demora en la instalación de estos equipos. Nos tocó luchar con el contratista de Invías, con la irracionalidad, el cálculo político y la revancha que había contra Antioquia por parte del Gobierno Petro”, indicó el gobernador Rendón. Tanto el gobernador como el alcalde de Medellín destacaron que buscarán sostener diálogos con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que una vez asuma el poder se encargue de agilizar los puntos pendientes. El gobernador Rendón señaló que durante su encuentro del pasado fin de semana con el presidente electo le destacó la importancia de que ayudara con todos los temas por resolver de esta megaobra para poderla finalizar durante el primer semestre de 2027. “Durante la reunión le expresé la necesidad de agilizar la instalación de los equipos electromecánicos para que el proyecto pueda culminar con éxito y aseguró que nos iba a colaborar en ese tema y en otros pendientes que hay en el departamento”, señaló el mandatario departamental.

Asumieron la obra

El megaproyecto Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo – Túnel del Toyo contempla una longitud total de 37,7 kilómetros de alta ingeniería, distribuidos en 18 túneles, 31 puentes y 17 kilómetros de vías nuevas a cielo abierto. Tras las dificultades presupuestales que manifestó el gobierno de Gustavo Petro, la región asumió las riendas de la megaobra dividida en dos grandes tramos estratégicos. El Tramo 1, que conecta a Giraldo con Cañasgordas, ya completó el 100% de su obra civil bajo la ejecución de la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín. Este trayecto alberga 17 puentes, 4,4 kilómetros de vía a cielo abierto y siete túneles, destacando el Túnel 17 (Túnel del Toyo), que con sus 9,7 kilómetros se consolida como el túnel carretero más largo de América. Actualmente, este tramo se encuentra listo y a la espera de que el Invías culmine la instalación de los equipos electromecánicos. Entérese: Antioquia quiere asumir 10 vías nacionales tras el fin de la concesión de Devimed Por su parte, el Tramo 2, está ubicado entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo. Para garantizar su continuidad, las entidades territoriales inyectaron una inversión conjunta de $856.000 millones ($514.000 millones aportados por la Gobernación de Antioquia y $342.000 millones por el Distrito de Medellín), dividiendo los trabajos cedidos en dos sectores clave: el sector 1 (Cedido en enero de 2025): integrado por cinco túneles, un puente y 7,1 kilómetros de vías a cielo abierto, el cual ya marcha en el 80 % de ejecución; el sector 2 (Cedido en junio de 2025): compuesto por seis túneles, 12 puentes y 6,2 kilómetros de vía a cielo abierto, cuyo avance ya superó la barrera del 80%.

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