Nuevo hito en el Toyo: ¿en qué fecha se podrá cruzar completa la conexión con Urabá?

Con los últimos movimientos de dos retroexcavadoras, ayer martes se logró el “cale” —el encuentro de los dos frentes de excavación— del Túnel 0 de la vía al Toyo. Más allá de ser un hito técnico y simbólico para la ingeniería, este avance representa un paso definitivo de Medellín y Antioquia para sacar adelante una obra que fue abandonada a su suerte por el gobierno de Gustavo Petro.
El encuentro, sin embargo, se hizo esperar. Durante 45 minutos, la maquinaria pesada trabajó intensamente para derribar los últimos metros de tierra y concreto. En un extremo del túnel aguardaban el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; en el otro, funcionarios, personalidades y medios de comunicación seguían con expectativa el avance de las excavadoras.
Los trabajos en el Túnel 0 comenzaron en enero de 2025, luego de que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín lograran cofinanciar los $856.000 millones necesarios para la obra. El proyecto, en los planes iniciales, debía ser ejecutado por el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías (Invías).
A las 10:47 a.m. de ayer, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín cruzaron el punto exacto donde cayó la última pared de roca. El simbólico paso de un costado a otro estuvo enmarcado por un despliegue de luces y efectos de humo que, por unos instantes, redujeron la visibilidad en el interior del túnel.
“Durante décadas Antioquia soñó con el mar. Durante décadas, Antioquia luchó contra el centralismo y la burocracia fastidiosa. Durante décadas, Antioquia luchó contra todos aquellos que nos decían que para qué llegar a Urabá, que allá no había más que pantano. Estas montañas, que muchos las ven como nuestros límites, son, en realidad, del tamaño de nuestra determinación”, dijo Rendón.
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El Túnel 0 tiene una longitud de 995 metros, equivalente a la altura aproximada de un edificio de 35 pisos. Su construcción demandó una inversión cercana a los $120.000 millones y hace parte del conjunto de 18 túneles que integran la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo.
Con la finalización de las excavaciones en un área de 86 metros cuadrados, el proyecto avanzará hacia el revestimiento de la estructura y la pavimentación. Paralelamente, quedará pendiente la instalación de los equipos electromecánicos, labor que el Invías comenzó el pasado lunes.
Con este proyecto se busca que la comunicación entre Medellín y el Urabá antioqueño ronde entre las cuatro y las cinco horas, lo que permitirá dinamizar el comercio hacia Puerto Antioquia y demás proyectos que se están ejecutando en esta subregión.
También permitirá potenciar el turismo en municipios marítimos como Turbo, Necoclí o Arboletes, que verán el aumento en la cantidad de los turistas, debido a la disminución de los trayectos hacia esta subregión, que actualmente puede superar las seis horas de viaje desde la capital antioqueña.