¿Por qué, en vez de sacrificarlos, no se llevaron a los hipopótamos a otro país?

Algunos países rechazaron recibir a los hipopótamos del excapo de la cocaína Pablo Escobar por una mutación genética, sin contar la dificultad que entrañaba capturarlos y transportarlos. Esa era una de las medidas para erradicar esta especie invasora, junto con la esterilización y el sacrificio de ejemplares, de un plan lanzado por Colombia para frenar su reproducción descontrolada.

Los intentos de reubicación de ejemplares del río Magdalena no han tenido éxito debido a una mutación genética en los hipopótamos, dijo este lunes la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

“Hay una mutación genética importante, por lo que algunos países se resisten” a aceptarlos, dijo Vélez a BluRadio, después de anunciar la puesta en marcha del plan de sacrificio de unos 80 ejemplares. “Creemos que tiene que ver con la pobreza genética” de los animales, agregó la ministra.